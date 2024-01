Les Pionniers viennent à bout des Marchands

Baie-Comeau – Les Pionniers CFL de Baie-Comeau se sont compliqués la vie, mais sont finalement venus à bout des Marchands du Havre-St-Pierre, samedi soir, grâce à un gain de 5-3 devant 2065 amateurs présents au centre Henry-Leonard.

En avance 3-0 au début de la deuxième période, les Baie-Comois ont fait preuve d’indiscipline, qui a permis aux visiteurs de revenir en force et de créer l’égalité à trois partout après deux périodes.

Le duel est devenu très serré par la suite avant de voir le défenseur Vincent Dupuis animé la foule quand il a redonné une avance d’un but à son club à la 15e minute de jeu du troisième engagement.

Marc-Antoine Vaillancourt a ensuite porté un dur coup à l’ennemi, moins de deux minutes plus tard, avec le cinquième filet des siens, qui permet aux Pionniers de conserver un espoir de s’approprier le championnat de la saison régulière.

Tout un départ

Les locaux n’ont pas mis de temps à donner le ton à la rencontre grâce au but du défenseur Guillaume Bérubé, en avantage numérique, avec moins de deux minutes d’écoulées à la partie.

Olivier Donais a ensuite profité d’un autre jeu de puissance pour doubler l’avance avant la fin de la première période. Alex Michaud a triplé la priorité des vainqueurs dès le début du deuxième tiers.

Les Cayens n’ont toutefois pas baissé les bras pour autant et ont profité des nombreuses punitions des Pionniers pour retrouver leur rythme et revenir en force avec les buts consécutifs de Louis Thériault, Alexis Cadieux et Samuel Arseneault.

Indiscipline

« Les gars ont connu tout un début de match et ont aussi bien fini en troisième période, mais les punitions ont fait mal et leur a donné beaucoup d’énergie. C’est difficile de gagner dans le senior avec quatre joueurs sur la patinoire », a imagé l’entraîneur-chef Bruno Bernier.

Grâce à ce quatrième triomphe en sept sorties, les Pionniers ont encore une chance de rattraper les Marchands (fiche de 5-3) au sommet du cumulatif. « Il nous reste un gros match à jouer contre Port-Cartier (le 27 janvier) et il va falloir y mettre toute la gomme et le remporter », a ajouté le dirigeant.

Dans le clan adverse, le pilote Luc Picard aurait souhaité une meilleure conclusion après avoir vu son club revenir de l’arrière et combler un recul de 0-3 tôt dans la rencontre.

« Les premières minutes de la partie n’ont pas été faciles mais, encore une fois, les joueurs ont fait preuve de caractère comme ils l’ont fait toute la saison. C’est dommage pour la fin, car cela aurait été plaisant de confirmer la conquête du championnat. »

Conscient que le sort de son club est entre les mains des Baie-Comois, l’entraîneur garde espoir. « On va voir ce qui va se passer dans leur prochain match. En attendant, on va se reposer et bien se préparer pour les séries éliminatoires », a conclu le patron derrière le banc des Marchands.