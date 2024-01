La SQ fait de la sensibilisation et de la prévention auprès des Septiliens

Des clients du restaurant McDonald’s de Sept-Îles ont pu discuter avec des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) lors d’une activité de sensibilisation et de prévention jeudi après-midi.

Une dizaine de policiers de la Sûreté du Québec étaient présents lors d’une activité de sensibilisation de type « café avec un policier » au McDonald’s de Sept-Îles. Des dépliants ont été remis aux clients et les policiers ont expliqué comment dénoncer en toute confidentialité. Ils ont aussi rassuré et écouté ce que les Septiliens avaient à dire concernant les derniers événements de violence qui se sont produits dans la région.

La plupart des clients présents disent être un peu inquiets des événements de violence qui se sont produits au cours des derniers mois, mais ne se disent pas à l’aise de dénoncer.

« Personne n’a envie de dénoncer “son voisin” », disent quelques clients. La peur des représailles est bien présente.

La plupart des clients rencontrés par le Journal ont bien hâte que tout rendre dans l’ordre pour retrouver un sentiment de sécurité.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.

Il est aussi possible d’utiliser les services confidentiels d’échec au crime, un organisme qui agit à titre d’intermédiaire entre le public et les policiers. Aucun appel n’est retracé ou enregistré et vous n’aurez pas à témoigner. Vous pouvez utiliser ce service au 1-800-711-1800 ou par internet au www.echecaucrime.com