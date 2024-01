Deux Septiliens à Volleyball Québec

Volleyball Québec mise sur deux anciens de Sept-Îles dans son effectif. Après l’embauche de Jérôme Ouellet à l’été 2023 comme conseiller technique/entraineur volet volleyball masculin, c’est au tour de son jumeau, Jérémie, de joindre la fédération provinciale. Il est le nouveau directeur des compétitions.

Les deux Ouellet, qui auront 36 ans en février, baignent dans le volleyball depuis près de 20 ans, que ce soit comme joueurs ou entraîneurs. Ils travailleront majoritairement à distance, Jérémie de Saint-Nicolas (Rive-Sud de Québec) où il réside depuis 2019, et Jérôme de Sherbrooke.

Leur poste respectif les amènera à délaisser les lignes de côtés. Ils ne prévoient pas continuer à être entraîneurs.

Jérémie n’a pas coaché depuis les Jeux du Québec de l’été 2022, à Laval. Il était directeur des sports au Collège Champlain St. Lawrence, à Québec.

« Je vais me concentrer sur mon nouveau défi », a mentionné celui qui était en congé parental à l’automne avec l’arrivée d’un premier bébé.

Il a mis un certain temps à appliquer pour le poste de directeur des compétitions, mais après questionnement, il s’est rendu compte qu’il était mûr pour cette nouvelle expérience.

« C’est dans la fédération du sport que j’aime. Ç’a plus d’impact. On veut être des acteurs de changement, promouvoir notre sport », a-t-il dit.

Quant à Jérôme, il n’entend pas être entraîneur durant les saisons d’automne et d’hiver. Il se garde une discrétion pour l’été pour Équipe Québec, mais ce n’est pas dans ses intentions de prendre un poste.

Il est arrivé dans la transition entre le volleyball de plage et celui intérieur. Il a pu assimiler les dossiers.

Ce nouveau défi lui permet aussi de souffler le soir et les fins de semaine, plutôt occupé du temps qu’il était entraîneur aux niveaux collégial et universitaire à Sherbrooke. « Je ne suis pas fâché de ça », a-t-il laissé entendre.

Il se dit fier d’avoir laissé des programmes en bonne santé, « pas comme du poisson pourri », tant pour les athlètes que les équipes.

Parmi les mandats qu’il a en tête, il y a celui des conditions des entraîneurs dans la province au niveau scolaire. « Je veux que ça s’améliore, sans ça on va les perdre. »

Pour les deux jumeaux Ouellet, c’était un saut tout naturel de joindre Volleyball Québec. Ils sont dans ce milieu depuis longtemps.

« Il s’est créé une synergie pour atteindre les prochains niveaux. Il y a aussi les contacts faits », a dit Jérôme.

Pour Sept-Îles

Même s’ils sont partis de leur Sept-Îles natale depuis une dizaine d’années, Jérémie et Jérôme Ouellet sont bien au fait de ce qui passe en volleyball dans leur ancien patelin.

« Le volleyball est un sport qui est ancré à Sept-Îles. Le Tournoi Orange est un gros catalyseur. Pour un petit milieu, la qualité d’athlètes qui en sort est très impressionnante. Il n’y a pas autant de facilités et de tournois (niveau provincial). C’est pareil pour les entraîneurs. La distance fait que ce n’est pas facile », a mentionné Jérôme.

Son frangin a parlé des valeurs des athlètes de Sept-Îles et de la Côte-Nord, comme quoi « ils foncent dans le mur et apprennent à vouloir performer ».

Selon les dires des jumeaux, ce qui fait l’engouement du volleyball à Sept-Îles, ce sont les gens qui en parlent et qui sont engagés, des ambassadeurs comme Jeannot Vich, Brian Traverse, Yannick Bouchard et les autres. « Ces personnes en entraînent d’autres et tous suivent le bateau », a souligné Jérémie.

« Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain. Tout le monde a le goût d’y aller dans les tournois à Sept-Îles, jouer dans les ligues. C’est grâce aux acteurs qui ont passé et qui sont encore là », a ajouté Jérôme.

Jérémie a conclu en disant souhaiter l’accès à des installations plus développées pour le volleyball à Sept-Îles.