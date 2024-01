Un navire allemand lance l’année au quai d’ArcelorMittal

La minière ArcelorMittal Infrastructure Canada a vu un premier navire quitter ses installations portuaires de Port-Cartier en 2024, mercredi.

La canne à pommeau d’acier est allée au capitaine Abhinay Kumar, commandant du AM Hamburg. Le navire de 230 mètres de long et 32 mètres de large était en provenance de Eisenhutten en Allemagne. Il a repris la direction du port de Hansaport.

Il avait à son bord 77 394 tonnes de concentré de minerai de fer.

En 2023, le port d’ArcelorMittal à Port-Cartier a accueilli 308 navires de concentré et de boulettes. Plus de 45 millions de tonnes de minerai de fer, matière première, carburant et de grain y ont été manutentionnées. Il s’agit du plus grand port de mer privé au Canada.