Station Gallix | Une autre semaine à attendre

Malgré la neige aux prévisions de mercredi et jeudi, l’équipe de la Station Gallix doit une fois de plus y aller d’un autre report pour l’ouverture de la saison. Avec le bris de tuyaux survenu durant le congé des Fêtes, l’enneigement à partir des canons est impossible.

La nouvelle date d’ouverture annoncée est maintenant le 18 janvier.

« Les travaux sur les bris de la tuyauterie sont importants et nous prennent du temps. De plus, les conditions météorologiques ne jouent toujours pas en notre faveur, bien que nous espérons que la neige annoncée dans les prochains jours nous permettent d’ouvrir la semaine prochaine », a indiqué la Station Gallix sur ses réseaux sociaux le lundi 8 janvier, sur l’heure du souper.

Sans le bris, il serait déjà possible de skier sur une piste ou deux, a avancé le président du conseil d’administration, Alexandre Pearson, lors d’une entrevue vendredi.

Le bris de la tuyauterie, qui aurait permis l’enneigement à partir des nouveaux canons, est arrivé à un mauvais moment.

« La pire période pour trouver un entrepreneur, entre Noël et le Jour de l’An. »

La Plomberie du Portage fait des tests cette semaine sur la conduite pour déterminer l’endroit des fuites. « On sera en mesure de déterminer les réparations et le temps », a fait savoir le président. Pour ce qui est de la cause du bris, elle est difficile à déterminer aux dires de M. Pearson. « Les infrastructures datent de 40 ans. »

Il ne voit pas de solution miracle. « Il y a beaucoup de travail de rattrapage de mise à niveau. »

La Station Gallix n’a d’ailleurs pas été épargnée dans les dernières années. Après le projet du chalet sont arrivés la pandémie et le glissement de terrain.

« Ça fait cinq, six ans qu’on n’a pas une saison normale. » Il y a également eu les changements à la direction, de Loïs Babin à Mathieu Gaudreault.

« Les éléments se bousculent plus vite que prévu. Là, les deux combinés, le bris et la météo, ça n’aident pas », a laissé entendre le président du CA. « On doit y aller à la hauteur de nos capacités financières. On a beaucoup de partenaires, on est en bonne position. »

Impact

Le début de la saison qui est retardé fait tout de même mal. Le congé des Fêtes est une grosse période pour la Station Gallix. Alexandre Pearson soutient toutefois que février et mars sont des bons mois avec la semaine de relâche.

« Oui il y a un impact financier, mais nos finances sont droites. »

Au-delà de la saison sur les pentes, l’équipe de la Station essaie d’optimiser et de dynamiser ses installations avec la tenue d’autres événements. « On regarde toutes les options. »

Il a aussi parlé de la qualité du personnel. « On a un bon staff en place et beaucoup de bons bénévoles qui mettent l’épaule à la roue. Ils font partie des solutions et résultats. »

Le président a indiqué que l’ancien directeur de la montagne, Jean-François Thibault, est toujours là en support et « c’est apprécié ».