Une victoire décisive des Pionniers

Baie-Comeau – Une poussée de trois buts sans riposte en deuxième période a pavé la voie à une victoire décisive de 6-1 des Pionniers CFL sur les Gaulois de Port-Cartier, samedi soir, devant une belle foule de 2182 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Après un premier engagement sans but, les locaux ont sonné la charge au deuxième tiers face à leurs rivaux port-cartois, qui n’ont jamais été en mesure de remonter la pente.

Le défenseur Félix Tremblay, qui en était à son premier match de la campagne, a ouvert la marque à la cinquième minute de la deuxième période quand il a complété une belle passe de son coéquipier Félix Lefrançois.

Alex Michaud a vite doublé l’avance des siens, 32 secondes plus tard, avec un tir précis qui a surpris le gardien de but ennemi Émile Dubé du côté de son gant.

Première étoile de la rencontre, avec une performance d’un but et quatre mentions d’aide, le vétéran Félix Lefrançois a assommé les Port-Cartois quand il a porté la marque à 3-0, cinq minutes plus tard.

Troisième période

En plein contrôle de la rencontre, les Pionniers ont poursuivi leur domination dans les 20 dernières minutes de jeu. Victimes de quelques infractions dans le dernier droit de la rencontre, ils ont tenu le coup pour empêcher l’adversaire de remonter la pente.

Steeven Tremblay, en avantage numérique, a ajouté un quatrième filet pour les vainqueurs avant de voir Pier-Luc Berthelot priver le gardien Hugo Méthot, solide devant la cage des siens, avec l’unique filet des perdants.

« Le début de la partie a été plus modeste. C’est normal avec le retour après le temps des Fêtes. Notre premier but a donné le ton et les joueurs ont vite pris les choses en main par la suite », a reconnu le pilote des Pionniers Bruno Bernier.

Malgré plusieurs punitions dans la deuxième portion du match, l’entraîneur-chef a apprécié la performance collective de ses hommes. « Notre gardien nous a gardés dans le match aux bons moments. La majorité des joueurs ont su garder le focus et c’est une belle victoire d’équipe », a ajouté le dirigeant qui planifie déjà la partie du 20 janvier face aux Marchands de Havre-St-Pierre.

En vitesse

Dany Robillard et le défenseur Guillaume Bérubé ont complété le pointage pour les Baie-Comois qui, grâce à ce triomphe à domicile, jouent pour une moyenne de .500 (fiche de 3-3) après leur sixième partie du calendrier.

Blanchis 3-0 à Baie-Comeau, le 25 novembre dernier, les Gaulois enregistrent un quatrième revers (2-4-1) à leurs sept premiers matchs de la campagne.