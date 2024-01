Deux personnes ont été arrêtées à Québec en lien avec des «fraudes du petit-fils»

Québec

La police de Québec a arrêté une femme de 20 ans et un homme de 60 ans en lien avec des cas de «fraudes du petit-fils».

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a prévenu la population jeudi qu’il y avait une hausse de ces cas, où des suspects exigent de l’argent à des victimes en se faisant passer pour un proche, ou pour une personne d’autorité, comme un policier ou un avocat.

La même journée, les policiers ont arrêté les deux suspects pour fraude de plus de 5000 $ et non-respect d’engagement. Ils ont aussi saisi deux téléphones cellulaires et un véhicule.

La femme et l’homme ont été interrogés. Le SPVQ signale qu’ils ne seront pas emmenés en cour ce vendredi, mais qu’ils seront plutôt libérés sous promesse de comparaître au tribunal à une date ultérieure.

Selon la police, les suspects ont soutiré plus de 34 000 $ aux victimes et leur dossier est lié à d’autres cas de fraude à Québec. La police tente de vérifier s’il pourrait y avoir un lien avec d’autres cas à Québec et Lévis.

Le Service de police de Lévis (SPVL) a quant à lui lancé jeudi un appel à la population concernant un homme soupçonné de fraudes envers des aînés, déjà pour plus de 100 000$, et qui aurait pu faire d’autres victimes ailleurs dans la province.

Éric Desjardins, âgé de 56 ans, a été arrêté le 21 décembre dernier. Il a comparu une première fois le lendemain, au palais de justice de Québec, pour fraude de plus de 5000 $ visant quatre personnes âgées de Lévis, leur soutirant au total environ 100 000 $.