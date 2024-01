Un moment spécial pour Ann-Sophie Bettez

Près de 36 heures après le tout premier duel de la formation de Montréal dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), la joueuse Ann-Sophie Bettez est revenue sur cette rencontre marquante. La Septilienne a d’ailleurs donné la première victoire à sa formation.

« Ç’a été de beaux moments, quand on pense à la foule, à l’ambiance et d’avoir récolté des points (victoire) sur la route. On a fait un beau travail d’équipe », a exprimé Ann-Sophie Bettez, qui a aussi salué la performance d’Ann-Renée Desbiens dans les buts. « Tout le monde a contribué à la victoire. »

Ce premier vrai match depuis mars dernier a fait du bien. « C’était le fun les premiers coups de patin », a-t-elle dit.

La Septilienne et ses coéquipières avaient également eu l’occasion de regarder le premier match de la LPHF entre New York et Toronto la veille (1er janvier). « Les gens étaient excités par un premier match féminin. Même pour nous le 2 janvier, dans le warm up, c’était plein de monde dans les estrades », a-t-elle raconté, un peu moins de 36 heures après le triomphe de 3-2, en prolongation, sur Ottawa.

Ann-Sophie Bettez espère que la Ligue professionnelle de hockey féminin sera le dernier changement pour les joueuses, que ce sera pour le mieux et que ça n’ira qu’en s’améliorant. « Cette ligue est là pour rester. »

Au sujet de son but qui a procuré la victoire à son équipe, l’attaquante de 36 ans mentionne que ça restera un moment spécial, « ça va rester dans ma tête ».

Elle a vanté le travail de sa coéquipière Kristin O’Neill qui a subtilisé la rondelle à une rivale. « Oui, j’ai été capable de mettre la rondelle dedans, mais j’étais à la bonne place au bon moment. Il ne faut pas oublier que c’est un travail d’équipe. »

La numéro 24 et les autres joueuses de la formation montréalaise doivent cependant revenir sur terre rapidement avec une courte première saison de 24 matchs.

Après un retour tard d’Ottawa et une journée de congé hier, c’est retour à l’entraînement aujourd’hui. Une pratique est aussi à l’horaire vendredi avant de prendre la direction de Minnesota pour un deuxième match samedi. La première partie à domicile, à l’Auditorium de Verdun, sera disputée contre Boston le 13 janvier.