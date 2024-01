Ann-Sophie Bettez procure une victoire historique pour Montréal

Au lendemain du tout premier match de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) entre Toronto et New York, c’était au tour de la formation de Montréal et Ann-Sophie Bettez de faire leurs débuts en affrontant le club d’Ottawa. Il y avait d’ailleurs salle comble à la Place TD avec 8 318 spectateurs.

La Septilienne Ann-Sophie Bettez a joué les héros, donnant la victoire par la marque de 3-2 à son équipe avec le but victorieux, après seulement 64 secondes d’écoulées à la période de prolongation.

La gardienne de la formation montréalaise, Ann-Renée Desbiens, originaire de La Malbaie, a été fort solide devant la cage, repoussant 26 des 28 rondelles dirigées vers elle.

Bettez a été choisie première étoile de la rencontre, Desbiens la deuxième.

Montréal se rendra au Minnesota pour sa deuxième partie au calendrier le samedi 6 janvier.