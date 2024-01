Hôpital de Sept-Îles | Bienvenue en 2024, Antoine

L’honneur du premier bébé de la nouvelle année à l’Hôpital de Sept-Îles revient à Antoine Guy. Le petit poupon né à 3h39 le 1er janvier est le troisième enfant de Jenny Mallet et son conjoint Alexandre Guy, Le couple réside à Port-Cartier.

Tout s’est bien passé pour le troisième accouchement de Jenny Mallet. Elle s’est pointée à l’hôpital de Sept-Îles vers 18h le 31 décembre alors que les contractions augmentaient depuis le matin.

« J’ai juste poussé quatre minutes et il est sorti. Un bel accouchement naturel. Le travail stagnait, mais tout a déboulé », de dire la maman, qui n’avait également pas eu besoin de l’épidural pour mettre au monde ses deux premiers enfants.

Antoine, qui n’était attendu que pour le 10 janvier, s’est pointé le bout du nez du haut de ses 20 pouces et demie, pesant 7 livres et 7 ponces, du même moule que son frère qui aura trois ans dans un mois et de sa sœur qui a eu un an en mai.

« La famille est terminée », assure la mère. Jenny Mallet ne pensait pas à l’idée d’avoir le premier bébé de l’année 2024. « Je voulais juste qu’il sorte ». C’est après coup qu’elle a réalisé le tout.

Si pour les deux premiers bébés, c’était voulu qu’ils soient rapprochés, pour le dernier venu, ce n’était pas dans les plans. « C’est arrivé plus tôt, mais c’est un beau cadeau qu’on leur donne », souligne-t-elle.

Antoine devrait faire connaissance avec son frère et sa sœur demain, si tout se passe bien pour le retour à la maison. « Ils ont hâte de le voir, surtout mon gars », conclut la maman.