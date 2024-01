Des Canadiens soulignent la nouvelle année avec la baignade de l’ours polaire

Des centaines de personnes à travers le Canada s’apprêtent à célébrer 2024 avec une baignade de l’ours polaire lundi, une tradition consistant à braver le froid de janvier en se baignant afin de souligner la nouvelle année.

Joanie McNally, de Sackville en Nouvelle-Écosse, s’est précipitée samedi matin dans l’eau glaciale de l’océan à Queensland Beach, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, réalisant ainsi un objectif de longue date pour le Nouvel An.

La température se situait autour de -5 °C alors que Mme McNally et onze autres nageurs enlevaient leurs manteaux d’hiver, leurs mitaines et leurs tuques et se lançaient dans les vagues glacées.

Dave Morash, également de la région de Sackville, affirme qu’il s’agit de la baignade polaire la plus froide à laquelle il a participé depuis au moins six ans.

Il a raconté que lui et un groupe de collègues enseignants au secondaire font le grand saut ensemble depuis 2018, mais que c’est la première fois depuis ce temps que le mercure est sous zéro le jour de l’An.

Des événements similaires, dont bon nombre visent à recueillir des fonds pour des œuvres caritatives, devraient avoir lieu plus tard lundi, notamment à Charlottetown, à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, à Oakville en Ontario, et à Vancouver.