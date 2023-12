Les Basques – Groupe Olivier remettent 21 000$

Les succès de foules aux matchs locaux des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles rapportent à la communauté. La formation Senior AA a remis pas moins de 21 000$ au total d’une dizaine d’organismes.

Comme elle l’a fait l’an dernier, la formation des Basques de la Ligue de hockey Senior AA souhaite redonner à la population en remettant des dons à des organismes.

L’Association du hockey mineur de Sept-Îles et celle de ringuette ont eu la plus grosse part, avec respectivement 8 000 et 4 000$.

Dons remis par les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles pour la saison 2023-2024