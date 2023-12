Les événements culturels de l’année

Le milieu artistique nord-côtier brille constamment. Voici en cinq points ce qui est ressorti de la vitalité culturelle pour 2023.

30 ans de la Salle JMD

La Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles a mis en lumière les artistes d’ici pour souligner ses 30 ans en mai. Il est loin du temps où les spectacles se déroulaient à l’auditorium de l’école Manikoutai. Focus Autochtone, Rendez-vous chez nous et Café-croissant classique ont fait partie des événements qui ont marqué cet anniversaire de la Salle inaugurée le 8 mai 1993. Parmi les invités sur scène, il y a aura notamment eu Maten, Matiu, Scott-Pien Picard, Ema Landry et Louis-Jean Cormier. 2023 se sera terminée avec du sang neuf à la direction générale et artistique avec la nomination d’Émilie Lavoie pour assurer la vitalité culturelle des lieux.

Déjà 30 ans en 2023 que la Salle Jean-Marc Dion est tapissée d’artistes et de spectacles. Photo Alex Caputo

Une Innue, récipiendaire du Prix littéraire Myriam-Caron

Auteure de L’or des mélèzes, Carole Labarre s’est vu remettre le Prix littéraire Myriam-Caron pour l’édition 2023 du Salon du livre de la Côte-Nord. Elle devenait ainsi la première innue à recevoir cette récompense, qui met en valeur un auteur nord-côtier dont le libre remporte l’adhésion des membres du jury par sa qualité littéraire. Rappelons que Myriam Caron est une auteure de Sept-Îles décédée en 2016 à l’âge de 41 ans.

Carole Labarre et son œuvre L’or des mélèzes. Photo Jennifer Fontaine

Succès à Hit the floor

L’école de danse Christine Bourque (ECB) continue de brûler les planches en compétition. Elle s’est à nouveau illustrée à l’événement de danse Hit The Floor du 18 au 22 mai à Lévis. Les danseurs ont su faire leur place parmi les 5 000 participants pour repartir fièrement avec neuf médailles, trois bourses et plusieurs mentions « Hit of the Day ».

Les Mini-Wheats récipiendaires d’une première place. Photo Facebook ECB

L’ascension de Kanen

Kanen, de son vrai nom Karen Pinette Fontaine, a brillé lors du 45e Gala de l’ADISQ du 5 novembre. Elle a mis la main sur deux Félix, ceux de « Révélation de l’année » et « Artiste autochtone de l’année ». L’auteure-compositrice-interprète de Uashat mak Mani-utenam bouclait ainsi 2023 de belle façon, elle qui a lancé son premier album, Mitshuap, plus tôt dans l’année. Shauit, de la même communauté, s’était vu remettre le Félix « Album de l’année – Langues autochtones » lors du Premier Gala le 1er novembre. Par ailleurs, les dirigeants de Makusham Musique, sont en attente du CRTC pour leur demande d’un quota de 5% de leur musique dans les radios commerciales.

Kanen et ses deux Félix remportés au 45e Gala de l’ADISQ. Photo Eric Myre

Un décès qui fait mal

Le Québec a perdu un grand le 15 novembre avec le décès de l’âme des Cowboys Fringants, Karl Tremblay. Une semaine plus tard, Pub Royal, la comédie musicale du légendaire groupe, avec notamment sur scène le Septilien Yvan Pedneault, était présentée pour une première fois à Montréal. Les hommages au disparu se sont multipliés partout dans la province, dans les jours suivants l’annonce de sa mort.