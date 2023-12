L’homme derrière les vols dans des véhicules à Sept-Îles et Uashat remis en liberté

Arrêté à la fin novembre en lien avec une série de vols dans des véhicules à Sept-Îles, Frédéric Astamajo a été remis en liberté le mercredi 20 décembre. L’homme de 28 ans de Maliotenam doit cependant se plier à plusieurs conditions d’ici sa prochaine comparution au Palais de justice.

En plus des vols dans des véhicules, Frédéric Astamajo avait commis des introductions par effractions sur le territoire de Uashat et de Sept-Îles. Il était aussi accusé de fraude et de bris de probation.

Parmi les conditions de sa remise en liberté qui lui sont imposés, il y a celle de résider, 24 heures sur 24, au 60, rue Innu à Maliotenam, endroit du CRC Kapatakan – Gilles Jourdain pour une thérapie, sauf sur la permission de la ressource.

Il ne peut pas se trouver dans certains lieux, dont les Couche-Tard du boulevard Laure à Sept-Îles, du 7, rue de la Réserve à Uashat, au Maxi et chez Pharmaprix des Galeries Montagnaises, au Restaurant McDonald’s (913, Laure), à la Tabagie Gamache, au 1040, rue Matinen (Uashat), au 1125, avenue Arnaud et au Pétro-Canada du boulevard des Montagnais.

L’individu ne peut posséder et ni porter, à quelque titre que ce soit, des armes ou substances explosives.

Il lui est aussi interdit de consommer de l’alcool ou des drogues, ni d’avoir en sa possession quelque documents bancaires (cartes de crédit/débit, chèque,…) que ce soit qui ne soit pas libellé à son nom propre.

Frédéric Astamajo doit revenir devant la Cour le 25 mars prochain.