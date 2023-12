Don des chauffeurs d’autobus : la parole de Jean-Marie Potvin honorée

Les chauffeurs d’Autobus du Fer ont décidé de s’unir afin de redonner aux plus démunis à l’approche du temps des Fêtes. Un geste avec une signification toute spéciale, dans le contexte du décès récent du directeur d’Autobus du Fer, Jean-Marie Potvin.

Il s’agissait du dernier projet commun entre les chauffeurs et M. Potvin. Ce dernier est décédé subitement à la fin du mois de novembre.

Avant son départ, le directeur s’était engagé à égaler la somme qui serait amassée par les chauffeurs. Ses derniers ont récolté 1 140$ et l’entreprise a honoré la parole de Jean-Marie Potvin en donnant un montant identique.

Ainsi, les chauffeurs d’autobus remettront au Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) un total de 2 370$, en plus de denrées alimentaires qui ont été récoltées.

Redonnez au suivant

Cette idée de mener une campagne de financement pour le CASI a été initiée par l’un des chauffeurs, Elvis Dunn.

C’est en voyant à la télévision les difficultés auxquelles étaient confrontés les comptoirs alimentaires qu’il s’est dit qu’il pouvait agir.

Pour les chauffeurs d’autobus, il était tout à fait naturel de se lancer dans une telle aventure. Ils ont eux-mêmes eu besoin de l’aide d’autrui, lors de leur grève, en mars 2023. Il s’agissait ici de redonner au suivant.

« On a été en grève pendant six semaines et les gens ont été gentils avec nous autres en nous amenant du café et de la nourriture. Donc, Elvis [ Dunn] nous a dit que nous aussi, les chauffeurs, on pouvait donner au suivant », explique Pierre Lebel, président du syndicat.