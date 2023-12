IMAGES ǀ Voici de quoi aura l’air le nouveau Musée Shaputuan

Les plans d’aménagements extérieurs visant à repenser complètement le Musée Shaputuan ont été dévoilés en marge d’un cocktail pour souligner ses 25 ans d’existence.

Le projet Metekup (structure d’une tente) mis en marche par le secteur de l’Habitation d’ITUM a été dévoilé.

« Ce projet pilote qui s’appelle projet de revitalisation d’aménagement communautaire suivant les repères identitaires innus, c’est 22 communautés qui ont été sélectionnées partout au Canada, dont trois, au Québec », dit Thérèse Ambroise-Rock, ingénieure et directrice des Infrastructures, Immobilisations et habitation de ITUM. « Le Musée Shaputuan sera donc bénéficiaire de ce projet et les travaux commenceront en 2024 », assure-t-elle.

Le projet comprend un rapprochement de la baie de Sept-Îles, un foyer pour se rassembler, un parcours d’interprétation de la culture innue avoisinant le boulevard Laure et le boulevard des Montagnais et une scène vers l’arrière du Musée Shaputuan, pour favoriser les rassemblements. Le tout sera rempli de végétation, et donc, plus représentatif de la culture innue.

Image du futur parcours d’interprétation autour du Musée Shaputan. Image courtoisie

Un espace polyvalent incluant une scène sera aménagé autour du Musée Shaputan. Image courtoisie

Planifier l’avenir

Un Comité permanent culture et patrimoine, composé d’élu(e)s de ITUM, de gens du secteur des Sports et Loisirs et des dirigeants du Musée Shaputuan est mis sur pied.

« Ce comité vise à planifier les grands projets qui portent sur la culture et notre patrimoine au cours des années à venir. Les élu(e)s de ITUM sommes d’avis qu’il faut des efforts soutenus et constants, afin d’assurer la revitalisation et la survie des éléments constituant notre identité », dit la présidente du comité, Karine Fontaine. « Plusieurs constats des élu(e)s tracent un portrait inquiétant auprès de la jeune génération envers leurs compétences culturelles », affirme-t-elle.

Le Musée Shaputuan s’est aussi doté d’un nouveau Logo pour ses 25 ans. Il a été réalisé par Ève Ringuette.

« Un Shaputuan, autrefois, c’était après les grandes chasses pour dépecer le caribou, et on se réunissait là. Le Shaputuan est montré de biais et dessiné tel qu’il était monté par nos ancêtres », décrit Jenny-Lee Vachon, coordonnatrice du Musée Shaputuan. « Toujours avec des couleurs terreuses, le caribou est représenté par ses empreintes. Les couleurs ont été choisies en fonction de la couleur de la nature, le brun foncé, le vert forêt, la neige ainsi qu’un rouge orangé, un mélange de couleur rappelant la chicoutai et de graines rouges. »