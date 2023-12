Guignolée des médias | Après avoir reçu, Jayson Burns redonne

Il y a quatre ans que le Septilien Jayson Burns donne de son temps pour la Guignolée des médias. Quand ce n’est pas entre les murs du Comptoir alimentaire, c’est sur le terrain, à collecter dons et denrées. L’homme de 25 ans et sa mère ont déjà bénéficié des services de l’organisme.

« Quand j’étais plus jeune, je devais avoir sept ou huit ans de ce dont je me souviens, ma mère a souvent été obligée d’aller chercher des paniers au Comptoir alimentaire pour nous nourrir. Mon père, ça l’humiliait de nous voir là. C’était son image », raconte-t-il, bien installé depuis 6h du matin au coin Brochu/Père-Divet.

Aujourd’hui, Jayson Burns considère avoir bien réussi. Il est propriétaire de blocs à logement à Sept-Îles.

Il s’implique dans la cause du Comptoir alimentaire, en donnant de son temps, mais aussi financièrement. Il fait un don de 1 000$.

« Je sens que c’est important de redonner au suivant vu que j’ai bénéficié de ce service. D’autres familles sont dans le besoin », dit-il. C’est la cause qui le rejoint le plus. Il n’y sent pas obligé, mais il trouve ça réconfortant. Il rencontre des gens. Il y a des personnes qui oeuvrent encore au Comptoir alimentaire et qui étaient là du temps qu’il devait s’y rendre avec sa mère.

Lors de ses études en Ontario, il s’était impliqué dans un centre de partage à raison de quinze, vingt heures par semaine.

Jayson Burns est catégorique. Il ne donne pas de son temps pour le statut, mais pour la cause. « On n’est pas juste des collecteurs les propriétaires. Peu importe qui tu es, tu mets tes mitaines et tu viens. »

La Guignolée des médias se poursuit jusqu’à 17h30 aux intersections Napoléon/Évangéline, Giasson/Smith, Arnaud/Père-Divet, Brochu/Père-Divet et Laure/Papineau.

Il est aussi possible pour la population de faire des dons en argent via la plateforme au https://comptoiralimentaireseptiles.com/.