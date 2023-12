Agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles : ça tourne en rond

Le nœud du problème pour l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles, c’est l’espace de stationnements. Les négociations entre la Ville et le promoteur du projet s’éternisent depuis des années, et à ce jour, même si les plans sont faits, il n’y a toujours aucun échéancier sur la table.

Trouver du stationnement lors d’une visite à l’Hôpital de Sept-Îles est déjà périlleux. Pour son projet d’agrandissement, l’établissement de santé viendra éliminer 124 places au coin de la rue Père-Divet et de l’avenue De Quen. On utilisera le stationnement actuel pour construire de nouveaux espaces.

Le stationnement est donc un enjeu dans le projet. Le CISSS estime ses besoins entre 150 et 250 places.

La semaine dernière, lors de la rencontre publique d’information, une quarantaine de citoyens étaient présents. Le CISSS a confirmé qu’il n’avait pas encore la solution.

« On regarde différentes options présentement et aussitôt qu’une solution sera retenue, on va vous en faire part », a précisé Chantale Noël, cheffe des services techniques et de la planification pour le CISSS de la Côte-Nord. Elle a également précisé qu’un stationnement étagé pourrait être une option.

« Le stationnement, c’est une chose. Moi, je désire livrer à la population de Sept-Îles et de l’est de la Côte-Nord, un Centre hospitalier qui se respecte », a affirmé la présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin. « La solution stationnement, on va la trouver de concert avec les parties prenantes. »

La possibilité que les terrains de l’hôtel de ville de Sept-Îles deviennent un stationnement fait partie des scénarios. L’idée divise et ne fait pas l’unanimité. Il en a été question amplement dans la récente campagne électorale pour la Mairie de Sept-Îles.

Des négociations entre la Ville de Sept-Îles et la Société québécoise des infrastructures (SQI), le gestionnaire du projet d’agrandissement, sont en cours depuis plusieurs années.

À savoir si l’arrivée d’un nouveau maire à Sept-Îles, Denis Miousse, qui est également l’ancien président du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord pourrait contribuer à faire dénouer l’impasse, le CISSS ne se prononce pas et répond que « les discussions se poursuivent avec les différents partenaires, dont la Ville de Sept-Îles. »

Une intervention de Québec

De son côté, le maire de Sept-Îles est clair. Il faut un nouvel hôtel de ville et que la municipalité soit facilitatrice pour le projet d’agrandissement de l’Hôpital. M. Miousse a également discuté du dossier avec la ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

« Je lui ai demandé son aide pour voir ce dossier-là se régler le plus rapidement possible et elle m’a dit qu’elle ferait tout ce qu’elle pouvait pour faciliter la conclusion de ce dossier », a-t-il affirmé.

De son côté, le bureau de la députée indique que ce dossier est entre les mains de la municipalité et du CISSS, mais qu’ils seront disponibles pour « faciliter les échanges avec les différents acteurs, si nécessaire ».