Une fiche positive pour les deux équipes de volleyball du Cégep de Sept-Îles

Les deux équipes de volleyball des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles ont connu du succès lors de leur troisième tournoi de la saison qui se tenait samedi. Tant les gars que les filles ont conclu leur journée sur les terrains avec un dossier de 3-1.

La formation féminine a démontré du caractère samedi à Baie-Comeau. Après une défaite en début de journée , la troupe dirigée par Yan Savoie s’est bien relevée.

« Très beau tournoi en général. Plus la journée avançait, mieux on se comportait », a livré comme commentaires l’entraîneur des Voyageurs.

Après avoir échappé son duel contre Alma, la formation septilienne est ressortie plus forte avec trois victoires. Elle s’est d’ailleurs imposée en trois manches contre Jonquière, un rival qu’elle n’avait pas encore vaincu cette saison.

Yan Savoie a attribué une mention spéciale à Naïla Lavoie qui jouait son dernier tournoi collégial.

Chez les gars

Du côté de la formation masculine, en action à Québec, elle a remporté ses trois premiers matchs, avant de s’incliner à sa dernière sortie.

« Nous sommes fiers de nos gars, ils on bien joué », a fait savoir l’entraîneur-adjoint, Jessy Roy. Sur une note individuelle, il a nommé la recrue Étienne Cormier et le vétéran Patrick Pouliot pour leur rendement.

Pour les succès de la journée, il a parlé de la réception de service qui était vraiment excellente. « Ça nous permettait d’utiliser notre force qui est l’attaque. Le bloc et le positionnement en défensive sont des points qu’on doit améliorer. »

L’équipe masculine des Voyageurs devraient remonter dans le groupe A pour le prochain tournoi.

Résultats des Voyageurs – Volley Féminin – Tournoi #3 – 2 décembre, Baie-Comeau

vs Alma – Défaite de 2-0 (19-25, 24-26)

vs Chibougamau – Victoire de 2-0 (25-17, 25-16)

vs Jonquière – Victoire de 2-1 (25-20, 17-25, 15-6)

vs Baie-Comeau – Victoire de 2-0 (25-19, 26-24)

Prochain tournoi : 3 février, à Saint-Félicien

Résultats des Voyageurs – Volley Masculin – Tournoi #3 – 2 décembre, Québec

vs Garneau – Victoire de 2-1 (25-23, 22-25, 15-10)

vs Matane – Victoire de 2-0 (25-15, 25-9)

vs Rivière-du-Loup – Victoire de 2-0 (25-19, 25-23)

vs Sainte-Foy – Défaite de 2-0 (26-28, 19-25)

Prochain tournoi : 3 février, à Lévis