Le Club Norcyle développera le fatbike

Le Club de vélo de montagne Norcycle de Sept-Îles veut être un acteur dans l’évolution du fatbike (vélo à pneus surdimensionnées). Il prend donc en charge le développement et les opérations des sentiers, sur le site du Centre de plein air du lac des Rapides.

Après une période test dans les premiers mois de 2023, par Mario Simard, pour l’entretien des pistes, le Club a décidé de prendre en main le dossier. Il veut notamment alléger l’implication bénévole de l’homme.

L’organisation a aussi fait l’acquisition du snowdog de M. Simard. Elle travaillera sur les sentiers. L’arrivée de la boutique Mon Vélo à Sept-Îles, en avril dernier, n’est pas étrangère à cette volonté de développer le fatbike en hiver. Son gérant a décidé de joindre le conseil d’administration du Club Norcycle.

« La collaboration du Club Rapido (ski de fond/raquette) et de Tourisme Sept-Îles permettra le développement des activités et des sentiers », souligne M. LeBlanc.

Tourisme Sept-Îles assurera d’ailleurs la location des six vélos à pneus surdimensionnées (pour adultes). Ils ont été acquis par le Club Norcycle, grâce à la contribution financière de Loisir et Sport Côte-Nord, du ministère de l’Éducation et de Mon Vélo Sept-Îles.

L’organisme touristique voit déjà à la location des autres équipements et à l’accueil des gens sur le site pour les passes journalières. La location des fatbike se fera au coût de 10 $, pour un bloc de trois heures.

« On vise à obtenir un achalandage proportionnel aux efforts mis. Le but, c’est aussi de faire essayer le fatbike aux gens, un sport en évolution, accessible et facile, plus que le vélo de montagne », mentionne Dominic LeBlanc.

L’objectif pour cet hiver est de 350 personnes au total de la saison de fatbike. Il s’agit pour l’administrateur d’une cible réaliste. « On veut montrer qu’il y a une demande. » M. LeBlanc ajoute que le Club Norycle tâte le terrain pour des possibilités d’exploitation du site 365 jours par année et peut-être en venir à une union avec le Club Rapido.

Il parle aussi du partage du site dans le respect des différents sentiers, ceux pour le ski de fond et ceux cohabités par la raquette et le fatbike.

L’ouverture des sentiers est prévue le 9 décembre. Le Club Norcycle est toutefois en attente de l’accréditation d’Aventure Écotourisme Québec, au niveau des assurances, pour lancer la saison de fatbike. Un nouveau site Internet sera bientôt disponible. Il permettra entre autres de procéder à l’achat des droits d’accès.

Dominic LeBlanc se dit excité par ce qui se passe et au sujet de l’avancement. « J’ai hâte qu’on montre ça à tout le monde et de voir les gens avoir du plaisir dans ce qu’on a mis comme efforts pour le fatbike », conclut-il.