Agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles : à la recherche de 150 places de stationnement

L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles se fera sur le site situé au coin de la rue Père-Divet et de l’avenue De Quen. Il s’agit présentement d’un stationnement. Le CISSS est donc à la recherche d’espace pour plus de 150 places de stationnement.

Le projet d’agrandissement causera la perte d’environ 120 cases de stationnement. Le CISSS estime ses besoins entre 150 et 250 places.

Lors de la rencontre publique d’information, où une quarantaine de citoyens étaient présents, le CISSS a confirmé qu’il n’avait pas encore la solution pour cette problématique.

« On regarde différentes options présentement et aussitôt qu’une solution sera retenue, on va vous en faire part », a précisé Chantale Noël, cheffe des services techniques et de la planification pour le CISSS de la Côte-Nord. Elle a également précisé qu’un stationnement étagé pourrait être une option.

« Le stationnement, c’est une chose. Moi, je désire livrer à la population de Sept-Îles et de l’est de la Côte-Nord, un Centre hospitalier qui se respecte. La solution stationnement on va la trouver de concert avec les parties prenantes », a affirmé la présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin.

Des négociations entre la Ville de la Côte-Nord et la Société québécoise des infrastructures (SQI), le gestionnaire du projet d’agrandissement, concernant l’avenir du terrain de l’actuel hôtel de ville sont en cours.