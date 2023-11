Voici de quoi pourrait avoir l’air l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles

Lors d’une rencontre publique d’information, le CISSS de la Côte-Nord a présenté à la population des modélisations de ce que pourrait avoir l’air l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles.

Le projet de modernisation et d’agrandissement est plus que nécessaire pour l’établissement hospitalier. Le CISSS utilise d’ailleurs les termes de vétustes, désuets et exigus pour décrire les secteurs de l’urgence, de l’endoscopie, du bloc opératoire et de la stérilisation.

Pour la présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin, ce projet est non seulement important pour assurer une qualité de soins aux patients, mais aussi pour donner un environnement de travail agréable aux personnels.

« Pour les employés qui sont là, ce n’est pas plaisant. Ce n’est pas motivant de travailler dans un milieu comme celui-là », affirme-t-elle à propos du département de l’urgence.

Elle ajoute que cet agrandissement est important pas uniquement pour la Ville de Sept-Îles, mais aussi pour l’est de la Côte-Nord. Des citoyens de la Basse-Côte-Nord, de la Minganie et de Caniapiscau viennent à l’hôpital de Sept-Îles pour des soins.

Si tout se déroule bien, les travaux de construction pourraient s’amorcer à l’automne 2024. Ils dureront environ 24 mois.