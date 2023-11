Un nouveau président à l’Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord

En tant que nouveau président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord, le Dr Guillaume Lord veut relever un nouveau défi et il commencera par mener une consultation auprès de ses membres.

« Ça sera la première étape d’aller chercher de l’information sur le terrain. On a quand même un vaste territoire et les territoires les plus isolés sont moins représentés au conseil d’administration », témoigne celui qui s’implique depuis plusieurs années déjà au sein de l’Association.

Cette consultation donnera des munitions à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) pour négocier les ententes avec le gouvernement quant aux conditions de pratique.

« Est-ce qu’il y a des mises à jour qui peuvent être faites pour favoriser le recrutement, la prise en charge en région plus éloignée ? » questionne Dr Lord.

Le recrutement est d’ailleurs un des enjeux qui perdurent depuis longtemps sur la Côte-Nord, selon ce dernier.

« Les plus récentes données démontrent qu’il manque 30 médecins de famille sur la Côte-Nord, ce qui est quand même assez énorme. C’est un 20 à 25 % de manque d’effectifs », dévoile-t-il.

Le manque de spécialistes a aussi des répercussions sur les médecins de famille.

« Il y a toutes sortes de pathologies chez des patients qu’on réfère, mais qui ne sont pas vus dans des temps opportuns. On est obligés de les gérer nous-mêmes parce qu’il manque de spécialistes aussi », constate le médecin originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Finalement, le nouveau président aura un gros défi à relever.

« Il y a du travail à faire. C’est de s’assurer que les ententes que la FMOQ négocie avec les gouvernements soient applicables en région et ne soient pas pénalisantes. Au niveau de l’organisation des soins, c’est très différent un milieu comme Montréal ou Québec versus des petites municipalités comme Havre-St-Pierre. »

L’accord-cadre qui régit les conditions de travail et de rémunération des médecins de famille doit par ailleurs bientôt être renouvelé. Ce sera une occasion d’améliorer certains aspects de la situation.

Notons que le Dr Guillaume Lord a succédé au Dr Pierre Gosselin. Installé aux Escoumins depuis 2007, il y pratique au CLSC, à l’urgence de l’hôpital et à la clinique des troubles musculosquelettiques de l’établissement.