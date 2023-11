Les bureaux et établissements d’ITUM fermés pour le reste de la journée

Le conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) a pris la décision de fermer l’ensemble de ses bureaux et installations pour le reste de la journée en raison de la dégradation rapide des conditions météorologiques.

À midi les employés ont été invités à retourner prudemment chez eux.

Les écoles et services de garde scolaires sont fermés pour l’après-midi.

ITUM invite les citoyens à planifier et limiter les déplacements et de conduire avec la plus grande prudence.