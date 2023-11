En raison de l’avertissement d’onde de tempête émis par Environnement Canada, des pompiers et employés des travaux publics seront sur le terrain pendant les périodes critiques.

Un avis de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier a été émis par Environnement Canada.

« C’est la période de grandes marées, c’est aussi la pleine lune ce qui amplifie un peu les marées. C’est certain qu’on a des pompiers et des employés des travaux publics qui font de la patrouille pendant les périodes plus critiques », explique Amélie Robillard, responsable des communications à la Ville de Sept-Îles.

Entre 11 h et 15 h, la surveillance s’effectuera dans les secteurs plus à risque soit Clarke City, les Plages et Gallix.

« On est en niveau d’alerte modéré donc on ne s’attend pas à d’importants débordements », ajoute-t-elle.

Toutefois, par le passé, la Ville a dû bloquer l’accès à certaines rues (de la Rivière et des Galets) l’espace de quelques heures le temps que l’eau redescende avec la marée, ce qui n’est pas exclu des scénarios pour aujourd’hui si cela s’avère nécessaire.

Fort vent et déferlement

Les vents s’intensifieront au court de la journée et les rafales pourraient atteindre 80 km/h.

« Au large on aura des vagues de tout près de quatre mètres. Dans le fond c’est le déferlement qui va venir affecter les côtes exposées au vent du sud-est », dit Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada.

« C’est ce facteur qui va faire en sorte que ça va déborder. On ne s’attend pas à ce que l’eau entre dans les terres. C’est plutôt les vagues qui vont déferler à l’intérieur des terres », nuance-t-il.

Des précipitations sous forme de pluie mêlée de neige sont attendues pour la Côte-Nord, mais on ne parle pas d’accumulations significatives.