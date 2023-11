Le calme avant la tempête à Sept-Îles et Port-Cartier

Il pourrait y avoir déferlement de vagues et de débordement côtier ce lundi 27 novembre pour les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier avec les forts vents attendus et un mélange de neige et de pluie.

Environnement Canada a émis un avertissement d’onde de tempête pour Sept-Îles et Port-Cartier.

« On prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte lundi. Une intense dépression en provenance de la côte est américaine causera des vents forts à violents », indique-t-on.

Pour lundi, les prévisions font état de neige mêlée de pluie débutant tôt le matin. On parle d’accumulation de neige de 5 cm, mais ce sont surtout la force des vents qui retient l’attention, avec des vents du sud-est de 30 km/h avec rafales à 60 augmentant à 50 avec rafales à 80 tôt qui souffleront en après-midi.

Pour la nuit de lundi à mardi, c’est de la pluie intermittente.