Les Pionniers blanchissent les Gaulois

Baie-Comeau – Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont brillamment cassé la glace à domicile, samedi soir, quand ils ont blanchi les Gaulois de Port-Cartier sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Battus 5-2 lors de leur partie inaugurale à la maison, les Baie-Comois ont, du même coup, inscrit un deuxième gain d’affilée face à leurs rivaux port-cartois. Les Pionniers l’avaient emporté 8-4, le 11 novembre dernier.

Si le duel initial entre les deux équipes avait mis l’emphase sur l’offensive, le scénario a été plus différent cette fois et il aura fallu attendre jusqu’au milieu de la deuxième période pour voir la lumière rouge scintiller.

Incapables de capitaliser sur quatre jeux de puissance lors du premier engagement, les locaux ont finalement ouvert la marque, en avantage numérique, quand Maxime Thibault a habilement fait dévier le tir du défenseur Olivier Gendreau.

Troisième tiers

En avance par un but après 35 minutes de jeu, les vainqueurs ont sonné la charge au début du troisième tiers avec deux buts sans riposte, qui ont cloué le cercueil des visiteurs.

L’attaquant Marc-Antoine Vaillancourt a bénéficié d’une échappée pour doubler l’avance des siens en battant le gardien de but Émile Dubé entre les deux jambières.

Puis, 102 secondes plus tard, Félix Lefrançois (première étoile de la rencontre) a porté la marque à 3-0 grâce à la complicité de ses partenaires de trio, Christian Landry et Marc-Antoine Vaillancourt.

De son côté, le gardien de but Hugo Méthot n’a pas volé sa deuxième étoile du match et s’est montré intraitable devant sa cage. Le numéro 31 a su fermer la porte et a réalisé son plus bel arrêt de la soirée, en troisième période, quand il a frustré l’attaquant Simon Proulx des Gaulois.

Commentaires

Cette deuxième conquête consécutive permet aux Pionniers de jouer pour une moyenne de .500 avec un bilan officiel de 2-2 après leurs quatre premières sorties au sein de la ligue de hockey senior AA de la Côte-Nord.

« La première période a été horrible. Cela a mieux été en deuxième et les gars sont sortis très fort en troisième et c’est à ce moment qu’ils ont pris le contrôle de la partie », a commenté l’entraîneur-chef des gagnants Bruno Bernier.

Le pilote local a aussi souligné le bon travail de ses hommes en défensive. « En avance par trois buts, tous les joueurs se sont impliqués pour les empêcher de revenir. Chapeau à eux ainsi qu’à notre gardien Hugo Méthot. »

Dans le clan adverse, l’entraîneur Martin Pouliot n’a pas cherché de midi à 14 heures pour expliquer ce deuxième revers de suite face à la troupe baie-comoise.

« Ce n’est pas notre style de jeu de visiter aussi souvent le banc des punitions et cela a cassé notre rythme. Il y a tellement de parité dans cette ligue que ça finit par te rattraper. Leurs deux buts rapides en troisième nous ont fait mal », a reconnu le dirigeant.

En vitesse

Expulsé (coup de tête durant un combat) lors de la partie précédente à Port-Cartier, le dur à cuir des Pionniers, Keven Charest, a purgé le premier d’une suspension de trois matchs à la suite de ce geste.

Les Pionniers renoueront avec l’action, le 16 décembre prochain, alors qu’ils rendront visite aux Basques de Sept-Îles.