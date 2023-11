Hockey Senior AA | Les Marchands s’imposent une fois de plus sur les Basques

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont balayé le programme double qui les opposait aux Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles cette fin de semaine dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

Après une victoire de 6-1 vendredi à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles, la formation cayenne a remis ça samedi soir devant ses partisans.

La troupe de l’entraîneur Luc Picard a eu raison de celle de François Boudreault par la marque de 6-3.

Les locaux ont profité d’avantages numériques pour s’inscrire deux fois au pointage en première période, sur les buts de Francis Jomphe et Keven Cloutier.

Absent vendredi, Dany Lebrun a augmenté l’avance des Marchands avec un but en désavantage numérique en deuxième, déjouant le gardien Mason Cormier.

Les unités spéciales ont profité plus tard aux Basques, Nylan Bouchard réduisant l’écart avec l’avantage de deux hommes. Franco Beaudoin a redonné une priorité de trois buts au sien.

Malgré un retour en troisième avec deux buts en l’espace d’une minute, l’œuvre de Gabriel Poisson et Sébastien Tassé, les Basques n’ont pas été en mesure de compléter leur remontée.

Les Marchands ont scellé l’issu de la rencontre avec deux buts dans les quatre-vingt-dix dernières secondes, par l’entremise de Tommy Richard et de Marc-Antoine Jomphe (filet désert).

Havre-Saint-Pierre (3-1) tentera de porter sa série victorieuse à trois le samedi 2 décembre en rendant visite à Port-Cartier (1-2).

Quant aux Basques (2-3), ils pourront retrouver le sentier de la victoire le 16 décembre avec une première visite à Sept-Îles des Pionniers CFL de Baie-Comeau (2-2), qui ont signé le premier jeu blanc de la saison, avec une victoire de 3-0, à domicile, sur les Gaulois.

Échos des entraîneurs – Match du 25 novembre 2023

« Ça fait du bien (la victoire). On était plus soft ce soir. Ça n’a pas été facile à 4-1, ça allait bien, mais avec le retour de Sept-Îles à 4-3 ils ont repris le momentum, mais Patrick (Jomphe) a sorti des gros arrêts suite aux deux buts rapides de Sept-Îles. Ce n’était pas une game facile pour tout le monde, deux en deux, beaucoup de pp (avantages numériques) et de pk (désavantages numériques). On est très content du résultat, deux victoires en fin de semaine. Ça fait du bien si on recule à l’an passé où on a connu un début difficile. » – Luc Picard – Marchands de Havre-Saint-Pierre

« C’est une game classique au Havre. Il faut leur donner le crédit, mais on méritait mieux. Les gars ont bien travaillé et ils se sont présentés. À l’étranger, ce n’est pas facile, mais on a montré du caractère. On a pogné beaucoup de punitions, eux aussi. Ça ne s’est pas joué beaucoup à cinq contre cinq. Ç’a été une game d’opportunisme. Les trois semaines permettront de régler des bobos et de pratiquer pour peaufiner certaines choses. » – François Boudreault – Basques de Sept-Îles