Championnat canadien féminin des clubs | Fin du parcours pour Équipe Dallaire

La participation des Septiliennes Cindy Dallaire, Karine Lachance, Christine Beaulieu, Nadia Tremblay et Joannie Riverin au Championnat canadien de curling féminin des clubs 2023 à Winnipeg est terminée.

Les représentantes du Québec ont été éliminées en soirée vendredi dans un match serré face à la Colombie-Britannique, rencontre qui s’est terminée par la marque de 6-5, le point vainqueur étant inscrit au dernier bout.

Une victoire aurait permis aux curleuses septiliennes d’obtenir une revanche face à l’Ontario en ronde des médailles, club contre qui elles avaient perdu 6-3 plus tôt en journée dans la phase éliminatoire (format double élimination).

Résultats d’Équipe Dallaire

En préliminaires

Défaite de 8-6 vs Colombie-Britannique

Victoire de 10-3 vs Yukon

Défaite de 11-5 vs Nouveau-Brunswick

Victoire de 11-0 vs Territoires-du-Nord-Ouest

Victoire de 6-5 vs Nouvelle-Écosse

Victoire de 7-4 vs Nord de l’Ontario

En éliminatoires

Victoire de 8-1 vs Alberta

Défaite de 6-3 vs Ontario

Défaite de 6-5 vs Colombie-Britannique