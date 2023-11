De nouveaux locaux pour le Centre d’action bénévole le Virage

Dans un contexte où la demande en service est plus grande, le Centre d’action bénévole (CAB) le Virage à Sept-Îles déménage dans de nouveaux locaux mieux adaptés pour répondre aux besoins de la population.

C’est désormais dans un bâtiment derrière Franklin Empire, près de l’avenue Québec, que l’organisme a pied à terre.

L’avantage principal de ce déménagement sera l’espace obtenu dans les nouveaux locaux. L’organisme sera en mesure de mieux répondre au besoin grandissant, notamment pour le service de popote roulante.

« Au niveau de la cuisine, les repas ont doublé en termes de demande. On était rendu à pleine capacité dans nos installations de cuisine dans nos anciens locaux. Notre cuisine est plus grande maintenant », souligne Karoline Gilbert directrice générale du CAB le Virage.

L’organisme a aussi une plus grande capacité de stockage. L’achat des aliments coûte très cher. En ayant beaucoup d’espace de stockage, le CAB pourra faire des réserves d’aliments lorsque ceux-ci sont en rabais. Une action qui était difficile à faire dans les anciens locaux situés sur le boulevard Laure.

Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d’action bénévole le Virage.

Les nouveaux locaux permettront aussi de développer de nouveaux services.

« On se fait souvent demander de mettre en place des services, mais on n’avait pas l’espace pour. Maintenant on l’a », dit-elle.

Le centre de jour pour les personnes âgées qui permettra de briser l’isolement des aînés devrait être mis en place après le temps des fêtes. Il s’agit d’un nouveau service qui est rendu possible grâce aux nouveaux locaux.

Aménager au coût de plus d’un million de dollars, les nouveaux locaux du CAB le Virage viennent assurer l’avenir de l’organisme.

« Nous, on veut grandir et poursuivre notre développement et c’était impossible avec l’espace qu’on avait dans nos anciens locaux », affirme Mme Gilbert.

Comme elle l’indique, les besoins sont appelés à grandir dans les prochaines années pour le CAB le Virage.

« Les besoins sont en constante évolution. Juste depuis trois semaines, on a une dizaine de nouvelles demandes pour la popote roulante. La demande n’ira pas en descendant surtout qu’on a une population vieillissante et que tout coûte plus cher », explique Karoline Gilbert.

Partenaires

Lors de la soirée d’inauguration, de nombreux partenaires ayant participé financièrement au projet étaient présents. C’est notamment le cas de l’Aluminerie Alouette qui versera un don de 100 000$ sur 5 ans au CAB. Pour le président et chef de la direction de l’Aluminerie, il est important d’investir et de soutenir les organismes qui contribuent au tissu social de la ville.

« Pour une entreprise comme la nôtre qui est un gros joueur, il est important pour nous d’être présent, d’aider et de redonner aux organismes qui contribuent à notre ville », a affirmé Claude Gosselin, qui a assisté à l’inauguration.

Portes ouvertes

Jusqu’au 5 décembre, la population de Sept-Îles, les bénéficiaires des services, leurs proches et tous les curieux sont invités à venir découvrir les nouveaux locaux de leur Centre d’action bénévole le Virage.

Des moments seront prévus à l’horaire du CAB afin de prendre le temps de faire visiter les nouvelles installations au grand public. Vous pouvez connaître les heures et périodes en contactant le CAB au 418-444-2228 ou par courriel à info@cablevirage.org ou encore en visitant la page Facebook du CAB.

Un service essentiel

Pour l’inauguration des nouveaux locaux du Centre d’action bénévole le Virage à Sept-Îles, il y avait de la grande visite avec la présence de Michel-Alexandre Cauchon, directeur général de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)

Ce dernier a tenu à féliciter le CAB le Virage pour tout le chemin parcouru au cours des dernières années. Il se remémore, l’époque où Sept-Îles s’était retrouvé sans Centre d’action bénévole à partir de 2016 avant que le CAB le Virage prenne le relais en 2018.

« On l’a vu à Sept-Îles lorsqu’il n’y avait plus de Centre d’action bénévole. C’est vraiment important les services qu’ils rendent. Ils sont essentiels dans les communautés », explique-t-il.

Michel-Alexandre Cauchon, directeur général de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ).

Si les besoins sont à la hausse au niveau des services à Sept-Îles, c’est aussi le cas pour le reste du Québec, confie M. Cauchon.

« On voit l’impact de l’inflation. Il y a des gens qu’on ne voyait jamais pour la popote roulante et maintenant ils font des demandes », dit-il. Il ajoute que les besoins pour du transport accompagné sont aussi bien présents.

Pour ce qui est des défis des centres d’action bénévole à travers le Québec, il identifie l’enjeu de la main-d’œuvre. « On est habitué dans le communautaire d’avoir du roulement de personnel. Il y en a toujours eu et on était assez agile pour se débrouiller. Maintenant, il y a encore du roulement, mais il n’y a personne qui rentre pour venir remplacer les gens qui quittent », souligne-t-il.