Soccer Québec : Simon Thériault honoré au niveau régional

Simon Thériault s’implique dans le sport régional depuis bon nombre d’années. Cette fois, il a été honoré pour son implication dans le développement du soccer sur la Côte-Nord. « Une reconnaissance individuelle pour un travail d’équipe », dit-il.

C’est lors du Gala de la Mi-Temps, tenu le 18 novembre par Soccer Québec à Drummondville, que le Forestvillois Simon Thériault s’est vu remettre cette récompense pour son engagement au cours de la dernière année.

Comme le veut la tradition, des Associations régionales de soccer ont rendu hommage à un de leurs membres qui s’est distingué en lui décernant un honneur régional.

« Je le prends, mais je le partage… », écrit M. Thériault sur les réseaux sociaux en remerciant les membres du conseil d’administration du Club de soccer mineur de Forestville ainsi que tous les bénévoles des 10 dernières années.

« En tête de liste, Annie Forest, notre présidente, qui nous tricote un conseil d’administration tissé serré et dont les décisions sont toujours orientées vers le bien des jeunes. Sur un pied d’égalité, Guillaume Chiasson, celui qui tient les cordons de la bourse, mais qui est toujours prêt à relever un défi pour améliorer les installations ou l’équipement », ajoute l’honneur régional.

Simon Thériault ne peut passer sous silence la participation de la présidente de l’Association régionale de soccer, Myriam Tremblay, et les membres du conseil d’administration pour avoir pensé à son nom pour cette occasion.

« Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour nos enfants ? », conclut celui qui est un bénévole impliqué comme administrateur et registraire dans le club de soccer de Forestville depuis les tout débuts.

Investi également sur le terrain comme entraîneur et maintenant comme arbitre fédéré, il occupe depuis près d’un an le poste de secrétaire au sein de l’Association régionale.

« Simon amène à l’ARS une organisation du travail plus encadrée en la rendant plus officielle et encore mieux structurée. Il a levé la main lorsque l’ARS en avait grandement besoin », a-t-on exprimé lors de la remise de sa reconnaissance.

Notons que le Gala de la Mi-Temps, organisé par Soccer Québec, est l’occasion de célébrer le travail des membres au service du ballon rond et les accomplissements des représentants qui se sont démarqués dans la dernière année.