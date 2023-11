Nouveau contrat de travail à l’Hôtel Sept-Îles

Les employés syndiqués, affiliés au Syndicat des Métallos, de l’Hôtel Sept-Îles ont accepté une nouvelle convention collective de trois ans.

Des hausses salariales de 18,5% sur trois ans, dont 8,5 % la première année, sont prévues. Le salaire horaire de préposé à l’entretien passera de 25,35$ à 27,94$, tandis que celui des ouvriers d’entretien passe de 29,38 $ à 32,39 $.

« Nous sommes très heureux de ce nouveau contrat. Cela place les conditions dans notre hôtel parmi les meilleures au Québec », fait valoir la vice-présidente de l’unité syndicale de la section locale 7065, Martine Barriault.

Parmi les autres avancées de cette nouvelle convention, il y a la prime de nuit et de formateur qui est doublée, de 1 $ à 2 $ l’heure et plusieurs autres primes sont haussées. L’employeur versera une contribution de 2500 $ au REER du Fonds de solidarité FTQ si un syndiqué y participe également. Les périodes de vacances prises à l’extérieur de la saison haute, soit entre novembre et mars, seront rémunérées avec un boni de 25 %.

Soulignons par ailleurs que le service de buanderie sera dorénavant équipé d’un système de climatisation fonctionnel.

Le coordonnateur régional des Métallos à Sept-Îles, Stéphane Néron, souligne que ce nouveau contrat de travail viendra favoriser le recrutement de travailleurs et travailleuses et préservera la stabilité de l’équipe.