Les éoliennes passeront par le quai municipal de Port-Cartier

D’une hauteur de 120 mètres (près de 200 mètres avec la pale), c’est par le quai municipal de Port-Cartier que les composantes des éoliennes du projet Apuiat arriveront sur la Côte-Nord.

Il s’agissait du choix le plus logique.

« Ce qu’on veut c’est que les pièces puissent arriver le plus près géographiquement possibles du site du chantier et il faut une capacité d’accueil. Donc, le quai de Port-Cartier a la capacité d’accueil pour les composantes et puis c’est le quai qui est le plus à proximité du projet éolien Apuait », affirme Elisabeth Chevalier, responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat.

La courte distance qu’il y aura à parcourir par la route, plutôt que de traverser la route 138 sur toute la Côte-Nord est aussi en cause. Malgré une distance plus courte, il s’agira d’une opération demandant beaucoup de logistique, indique Mme Chevalier.

Le lieu où les pièces seront fabriquées n’a pas encore été décidé. Les composantes devraient commencer à arriver ce printemps.

Les fondations de béton des premières éoliennes ont commencé à être coulées sur le chantier. Le projet Apuiat comprendra 34 éoliennes et la mise en service est prévue pour la fin de l’année 2024.

Un quai utilisé

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, se réjouit de la nouvelle de l’utilisation de l’infrastructure municipale.

« C’est tout naturel que les composantes d’un projet situé à Port-Cartier transitent par le quai municipal », dit-il.

Il est important pour le maire qu’il y ait de l’activité sur celui-ci. Cette utilisation à venir de la part de la Société Apuiat s’ajoute aux transbordements de ferrailles, ainsi que ceux de copeaux de bois par Arbec. Le quai sert aussi, de temps à autre, à faire transiter des composantes qui se dirigent vers la mine du Mont-Wright d’ArcelorMittal.

Le maire Thibault fait un lien entre cette utilisation accrue du quai et la création du poste de directeur du quai municipal, il y a plus d’un an. « Avoir une ressource à temps plein pour aller chercher des opportunités d’affaires, ça a contribué », dit-il.

Le poste de directeur de quai est vacant depuis récemment. Alain Thibault, affirme que le processus d’embauche est en cours et qu’il y a des candidatures intéressantes.