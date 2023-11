Du hockey féminin au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier

Le hockey féminin fait son apparition dans le Réseau du sport étudiant – Côte-Nord. Une rencontre historique s’est jouée le 10 novembre entre les Coyotes du Centre Éducatif L’Abri (CEL’A) de Port-Cartier et les Vikings de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau.

C’est Mélissa Bérubé, enseignante au CEL’A, qui est derrière l’idée. Elle a approché le responsable hockey de la Polyvalente des Baies et le directeur du RSEQ Côte-Nord lors de la dernière année scolaire.

” Il y a une grosse demande de la part des filles, la demande est criante. Ce sont les filles qui se sont déployées “, dit-elle. 20 élèves du CEL’A s’étaient manifestées. Certaines font partie du programme Fillactive, tout comme à l’école secondaire du secteur Marquette de Baie-Comeau.

C’était la première fois qu’il y avait du hockey féminin au sein du RSEQ Côte-Nord.

Pour l’occasion du match du 10 novembre, les filles de secondaire 1 à 5 étaient réunies dans la même équipe. Il en sera ainsi pour les autres parties à venir. ” C’est pour avoir assez de jeunes pour pratiquer “, mentionne Mme Bérubé.

Six des filles des Coyotes évoluent au hockey civil. ” L’objectif est d’offrir aux filles qui ne jouent pas au hockey de jouer. “

Les deux tiers en sont à leurs débuts. Les pratiques se tiennent les mardis à 7h avant l’école. Les responsables ont d’ailleurs pédalé pour avoir de l’équipement usagé. L’école, le Phare et l’Association du hockey amateur de Port-Cartier ont contribué pour l’équipement. ” C’est le travail de tout le monde qui a rendu ça possible “, souligne l’enseignante et entraîneure.

Pour le plaisir

Le match disputé il y a une dizaine de jours a eu lieu dans le cadre d’un showcase du RSEQ, un match pour le plaisir, sans rivalité.

” La première game a donné le pouls “, ajoute Mélissa Bérubé. Le projet semble vouloir faire des petits avec un intérêt possible à l’école Manikanetish et à Pessamit. ” La machine est partie. “

Mme Bérubé parle de développer de jeunes filles qui voudront peut-être jouer au civil et ” qui sait on a peut-être une future joueuse de la ligue nationale féminine (LPHF). “

Défi relevé

Du côté de la Polyvalente des Baies, le responsable des équipes de hockey de l’école, Jean-Philippe Claveau, a relevé le défi de Mélissa Bérubé pour un match entièrement féminin.

Dans son groupe de filles, deux jouent au civil, mais aussi avec le M14 de la PDB, soit Juliette Landry et Loralie Dugas. ” Elles ont fait du recrutement, attirant sept de leurs amies, des sportives, entre autres de patinage artistique, de volleyball et de basketball “, mentionne-t-il.

” On souhaite que nos élèves fassent le plus de sport possible. On veut continuer, c’est encourageant. On y va avec ce que les élèves veulent. On veut qu’ils bougent “, renchérit-il.

M. Claveau s’avance en disant que c’est le programme de hockey féminin des Nord-Côtières qui en profitera. ” Il y a un potentiel de développement. Il y a beaucoup d’énergie qui a été mis sur le hockey féminin et ça paraît. ”

Comme les filles de l’équipe de hockey féminin des Vikings de la Polyvalente des Baies s’adonnent à d’autres sports, les pratiques ne sont pas fixes à l’horaire. D’autres pourraient avoir lieu dans les jours précédents les matchs à venir.

” Ce fut une expérience positive (le match du 10 novembre), on souhaite renouer le tout. On va suivre la vague. On est content de voir les élèves athlètes avoir cette opportunité. “

Emballé

Le directeur général du RSEQ – Côte-Nord, Éric Boucher, est emballé par le projet.

” C’est le fun. C’est une belle vitrine pour débuter et semer quelque chose qui pourrait cheminer comme lorsqu’on l’a fait avec le hockey masculin “, dit-il.

Il espère créer un engouement. Il a eu une belle réponse avec cette première partie, avec des filles contentes et plusieurs parents dans les estrades.

M. Boucher mentionne ne pas avoir eu de demandes formelles d’autres écoles, mais il demeure ouvert s’il y a en a qui lève la main pour le prochain événement prévu les 13 et 14 janvier à Pessamit.

” Le but, c’est de susciter une certaine passion et ça fonctionne dès le premier coup. “