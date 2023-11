Côte-Nord : quand le travail affecte la santé mentale

Pour la première fois, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) introduit les risques liés à la santé psychologique au travail dans une campagne de sensibilisation. Cette réalité se propage de plus en plus dans les milieux professionnels de la région.

Sous le thème « Les risques pour la santé psychologique au travail, ce n’est pas de la fiction », la nouvelle campagne de la CNESST « vise notamment à sensibiliser la population québécoise aux risques liés à la santé psychologique au travail et aux conséquences que ceux-ci peuvent entraîner », peut-on lire dans un communiqué.

Les travailleurs de Côte-Nord sont aussi touchés par ces enjeux. Dans plusieurs sphères professionnelles, la pénurie de main-d’œuvre est importante et l’épuisement se fait sentir, selon Marie Paulin, travailleuse sociale maître et directrice du Centre Mieux-Être de Baie-Comeau.

« On a toujours parlé d’accident physique, mais on ne parlait aucunement de la santé psychologique auparavant. Maintenant, ça fait partie du quotidien », précise Mme Paulin.

L’épuisement professionnel et l’usure de compassions sont les syndromes psychologiques les plus fréquents, aux dires de la professionnelle.

Les raisons qui amènent ces détresses psychiques sont dues, la plupart du temps, à un climat malsain au travail, comme l’explique Marie Paulin. Des solutions telles que la reconnaissance de l’employeur, l’écoute et l’encadrement seraient primordiales pour l’épanouissement d’un travailleur.

Favoriser la santé psychologique de ses employés

« Chaque employé est différent dans son secteur. Certains sont bien dans une routine, d’autres sont visionnaires et créatifs. Comment peut-on prendre en considération chacun dans ce qu’il est pour faire avancer les choses ? Je pense que l’employeur a beaucoup à faire là-dedans », ajoute Mme Paulin.

L’implication des directions et gestionnaires d’entreprises pour le bien-être de leurs employés est essentielle, selon la travailleuse sociale.

« Les gens passent ou se concentrent de sept à neuf heures par jour au travail. Si un malaise ou un mal-être est ressenti, l’employé va se sentir désengagé. S’il est moins performant, le sentiment d’incompétence suit et on descend vers le bas progressivement », résume Mme Paulin.

Surcharger le personnel

La surcharge peut être une cause importante à la détresse psychologique. La pénurie de main-d’œuvre amène de plus en plus d’employés à en faire plus avec moins.

Cette réalité à court terme passe souvent inaperçue, d’après Mme Paulin. Mais à moyen et long terme, cette réalité est destructrice autant pour la santé psychique de l’employé que pour l’entreprise en question.

« Majoritairement, les gens ont à cœur leur travail et désirent faire un travail de qualité. Quand ils n’y arrivent pas par la surcharge, l’employé va finir par être physiquement et psychologiquement fatigué », confie-t-elle.