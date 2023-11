L’élection du nouveau maire de Sept-Îles bien accueillie

Denis Miousse vient à peine d’être assermenté que déjà les intervenants de la région ont hâte de se mettre au travail avec le nouveau maire de Sept-Îles pour faire avancer certains dossiers.

« Je tiens à féliciter Denis Miousse, nouveau maire de Sept-Îles. Ce sera un plaisir de collaborer avec lui et de faire avancer les dossiers importants. Le logement et tout ce qui touche à la vitalité de notre territoire font partie des priorités communes que nous avons. Je suivrai également de très près le dossier de l’aréna! », a indiqué la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Cette dernière a l’intention de rencontrer prochainement M. Miousse dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Alain Thibault a aussi hâte de travailler avec son nouveau collègue maire.

« Denis, c’est quelqu’un que je connais bien. On a siégé ensemble à la MRC. Je pense que Denis a une vision régionale comme Réjean [Porlier] et Steeve [ Beaupré]. La démocratie a parlé et je pense que c’est un choix logique en raison de son expérience et de sa connaissance des dossiers », indique le maire de Port-Cartier. « Ça va être un immense plaisir de travailler avec lui », ajoute-t-il.

M. Thibault a tenu une rencontre avec Denis Miousse ce jeudi. Il est important pour lui que les deux maires de la MRC de Sept-Rivières œuvrent ensemble pour faire avancer les dossiers.

Du côté de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM), l’expérience de M. Miousse est perçue comme quelque chose de positif. Il sera en mesure d’intégrer plus facilement ses nouvelles fonctions en raison de sa connaissance des enjeux.

La Chambre espère avoir la même collaboration de la part de Denis Miousse qu’elle avait avec M. Beaupré, notamment sur les dossiers de développement économique.

« Actuellement, l’enjeu majeur pour le développement économique, c’est la pénurie de logements qui est aussi liée à la pénurie de main-d’oeuvre. Il faut travailler ensemble pour régler ses problèmes », indique le directeur général de la CCSIUM, John-James Blanchette.

Il ajoute qu’avec tous les gros projets potentiels qu’il y a sur la Côte-Nord, comme celui de H2 Green Steel, il sera important que M. Miousse crée des liens avec les acteurs politiques à Québec pour aider à la réalisation de tels projets.