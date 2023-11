La SOPFEU reçoit une aide financière supplémentaire de 16 millions de dollars

C’est ce qu’ont annoncé conjointement la ministre Maïté Blanchette Vézina et le directeur général de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) Éric Rousseau, réunis en point de presse du bilan 2023 de la SOPFEU.

L’épisode des feux de l’été qui ont ravagé 4,5 millions d’hectares de forêt a fait dire à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts que l’année 2023 allait maintenant être considérée comme « une année de référence » pour le futur.

Cette aide financière bien accueillie par la SOPFEU permettra « d’accroître notre force d’intervention sur l’ensemble du territoire québécois tant pour protéger les forêts que les communautés et les infrastructures stratégiques », a déclaré Éric Rousseau.

« Le budget additionnel qui va permettre à la SOPFEU d’appuyer les communautés les plus vulnérables aux feux de forêt, acquérir des équipements additionnels comme différents types de véhicules de transport, des unités de logement mobile et du matériel de télécommunication supplémentaire », a déclaré pour sa part la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

« Cette mesure va dans le même sens que les investissements supplémentaires prévus pour le reboisement à la suite des feux historiques annoncés la semaine dernière, qui s’élèvent à 200 millions de dollars », a ajouté Maïté Blanchette Vézina.

La ministre prévoit que la somme des investissements du gouvernement provincial se conjuguera adéquatement avec l’enveloppe de 32 millions de dollars du gouvernement fédéral, qui aidera à « bonifier plusieurs des dépenses admissibles » relatives à la lutte contre les feux de forêt sur l’ensemble du territoire.