Le Club Rapido de Sept-Îles souligne ses 50 ans

Avec les premières neiges qui sont tombées, ça sent de plus en plus la saison des sports d’hiver en plein air. Le Club de ski de fond et de raquette Rapido de Sept-Îles prépare sa 50e saison.

La prévente de ses cartes de membres se déroule du 15 novembre au 8 décembre. L’adhésion de membres permet l’entretien des pistes et la tenue d’activités. Pour procéder et connaître les différentes tarifications, rendez-vous au www.clubrapido.ca.

Pour souligner les 50 ans du club, dont les démarches d’incorporation ont été entamées en 1974, le conseil d’administration du club a prévu un programme d’activités qui se déroulera du début de l’année 2024 jusqu’à la fin de la saison.

Les détails des événements seront annoncés dans les prochaines semaines, notamment concernant l’ouverture officielle de la saison 2023-2024.