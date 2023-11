Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles relégués en volleyball masculin

Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles n’ont pas connu la journée espérée à Rimouski le dimanche 12 novembre pour rester dans le pool A de la Ligue collégiale Québec/Chaudière-Appalaches en volleyball masculin (RSEQ D2).

Avec une seule victoire en quatre parties, la formation septilienne fait partie des deux clubs qui seront relégués dans le pool B pour le troisième tournoi de la saison.

Les Voyageurs n’ont remporté que leur duel face aux Élans de Garneau.

« Ce n’est pas nécessairement les résultats qu’on voulait. On a affronté les dernières équipes qu’on n’avait pas vue encore. On peut rivaliser contre tout le monde, mais on ne s’est pas présenté. On termine quatrième sur cinq », a fait savoir l’entraîneur-adjoint, Jessy Roy.

Les porte-couleurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball masculin devront se reprendre au prochain tournoi qui sera disputé à Québec le 2 décembre pour regagner leur place dans le pool A.

Résultats des Voyageurs – Tournoi #2 – Pool A

vs Beauce-Appalaches : Défaite de 2-0 (6-25/23-25)

vs Garneau : Victoire de 2-0 (25-21/27-25)

vs Rimouski : Défaite de 2-0 (19-25/23-25)

vs Limoilou : Défaite de 2-0 (147-25/22-25)