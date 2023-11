Le Club de curling de Sept-Îles a son nouveau système de réfrigération

Le Club de curling de Sept-Îles a entamé sa nouvelle saison avec un tout nouveau système de réfrigération. Ses dirigeants ont d’ailleurs invité les partenaires qui ont contribué au remplacement de l’appareil pour une inauguration officielle le 9 novembre.

Après avoir fait des pieds et des mains durant plus d’un an et demi pour maintenir le vieux système en vie et conserver des glaces, la direction du Club de curling de Sept-Îles a vu l’équipement rendre l’âme en avril.

Le projet de remplacement du système de réfrigération a débuté à l’été 2022 pour la recherche de partenaires. Le nouvel équipement, au coût de 400 000$, a été installé cet été.

Le Club de curling de Sept-Îles remercie ainsi la Société du Plan Nord, la MRC de Sept-Rivières, la Ville de Sept-Îles, ITUM, la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles, Hydro-Québec, Aluminerie Alouette, le Port de Sept-Îles, Shetush Électrique et Équipement et Outillage Côte-Nord pour une contribution totale de plus de 360 000$. Une affiche est installée à l’entrée du club pour souligner cet apport important.

Par ailleurs, le traditionnel Tournoi de la Dinde approche à grands pas. Il se jouera du 1er au 3 décembre, en formule participative. Il en coûte 120$ par équipe. Chaque participant repart avec une volaille à apprêter pour Noël. Les inscriptions se prennent via la feuille sur le babillard au Club de curling du 21, rue Comeau.