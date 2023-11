Opération Nez rouge en activité du 1er au 22 décembre à Sept-Îles 

Les Septiliens et leur véhicule pourront se faire raccompagner à la maison par le service de Nez rouge les jeudis, jusqu’à 1 h 15 et les vendredis et samedis en soirée, jusqu’à 3 h 15, du 1er au 22 décembre.

Un 5 à 7 ou un party entre collègues, une soirée entre amis ou en famille à venir ? Téléchargez l’application Nez rouge ou entrez dans vos contacts le numéro de téléphone local, 418 968-5511.

La centrale de l’équipe d’Opération Nez rouge s’installera nouvellement cette année dans le centre commercial de Place de Ville.

Pour cette cinquième édition, le comité organisateur recherche activement quelque 300 bénévoles.

« Seuls ou en équipe, autant les habitués que les curieux peuvent manifester leur intérêt ; » L’invitation est lancée ! », comme le dit le slogan de la 40e campagne nationale », a indiqué Opération Nez rouge Sept-Îles, par communiqué, mercredi.

Il est possible de remplir le formulaire au https://www.operationnezrouge.com/fr/s-inscrire-comme-benevole.

En place depuis 2017, l’Opération Nez rouge Sept-Îles a amassé pour la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles près de 65 000 $, en dons des utilisateurs. Plus de 3000 raccompagnements ont été effectués.