4 orthophonistes pour 9 000 élèves de la Côte-Nord

De Tadoussac à Natashquan, en incluant Fermont, on compte au total seulement quatre orthophonistes qui travaillent auprès des 9 135 élèves des Centres de services scolaires du Fer, de l’Estuaire et de la Moyenne-Côte-Nord. La région figure parmi les pires du Québec en termes de difficultés langagières et les enjeux de recrutement n’aident pas à améliorer la situation. Les listes d’attentes sont longues autant dans le milieu scolaire qu’au CISSS de la Côte-Nord.

L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), parue dans les dernières semaines, met en lumière les difficultés langagières chez les jeunes de cinq ans et moins sur la Côte-Nord.

« Notre territoire présente un taux de prévalence significativement plus élevé d’enfants ayant des troubles de développement du langage », peut-on lire dans le plan d’engagement vers la réussite du CSS du Fer 2023-2027.

La proportion est de 15,6 % pour la Côte-Nord comparativement à 11 % pour la donnée provinciale, ce qui impose une pression accrue sur les services.

La région se classe au deuxième rang au Québec, en ce qui a trait à la proportion d’enfants à la maternelle 5 ans dont le score est égal ou inférieur au 25e centile pour le développement cognitif et langagier. Plus précisément, le Centre de services scolaires (CSS) du Fer figure parmi les plus atteints de la province en la matière.

« On en fait mention dans notre plan d’engagement vers la réussite qu’il y a effectivement des préoccupations au niveau du langage sur la Côte-Nord », affirme Richard Poirier, directeur du CSS du Fer.

« Avec notre partenaire de la santé, on essaie vraiment de voir ce qui peut être mis en place. Mais vous n’êtes pas sans savoir que nos partenaires ont aussi des enjeux importants de recrutement », dit-il.

« Dans le plan de réussite, on en fait mention des enjeux présents sur la Côte-Nord et qu’il y a effectivement de longues listes d’attentes au niveau du bas âge. Il y a plusieurs interventions qui, dans un monde idéal, pourraient être mises en place entre le 0-5 an », ajoute-t-il.

Le directeur du CSS du Fer croit que la difficulté de pourvoir l’ensemble des postes disponibles a un impact. La situation perdure, malgré de nombreuses démarches pour recruter, et ce, depuis plusieurs années.

Dans les écoles de la Côte-Nord, on compte quatre orthophonistes, soit une au CSS de l’Estuaire, deux au CSS du Fer et une au CSS de la Moyenne-Côte-Nord qui partage ses heures avec le CISSS. Selon les plans d’effectifs, il manque une orthophoniste pour le CSS du Fer et deux pour le CSS de l’Estuaire.

Les listes sont longues

Il y a présentement 169 enfants en attente de services d’orthophonie à Sept-Îles et 165 dans la région de Manicouagan. Le délai moyen d’attente est de 397 jours pour Sept-Îles et 430 jours pour la Manicouagan.

« Pour déterminer si l’enfant doit être vu en priorité, différents éléments sont pris en considération », explique Pascal Paradis, responsable aux communications du CISSS de la Côte-Nord.

En autres, l’âge de l’enfant, l’impact au niveau de l’intégrité physique et mentale et sans oublier les impacts sur les habitudes de vie de l’enfant, et de son développement en général.

Chacun son mandat

Richard Poirier explique que les CSS sont partenaires avec le réseau de la santé. Les écoles ont une approche plus générale (cibler les besoins avec l’équipe-école, accompagner les enseignants et intervenants, selon les besoins, à l’aide d’outils et de stratégies) et le CISSS plus individualisé (évaluation, diagnostic et suivi régulier individuel avec l’enfant).

À noter qu’il n’y a qu’au CSS de la Moyenne-Côte-Nord, que l’orthophoniste peut parfois faire des évaluations.

« En ce qui concerne le déploiement des services, nous avons une approche plus “universelle”, afin de rejoindre le plus grand nombre possible d’élèves », dit Richard Poirier, qui explique que même les élèves qui n’ont pas de besoins particuliers peuvent bénéficier des services d’un orthophoniste à travers leurs apprentissages.

Une stratégie d’enseignement qui facilite la compréhension de la lecture ou de l’écriture peut s’avérer utile pour tous.

Équipe multidisciplinaire

Dans les différents centres scolaires de la Côte-Nord, des professionnels comme des ergothérapeutes, des psychoéducatrices, des psychologues, des animateurs, des travailleurs sociaux, etc., viennent en soutien aux orthophonistes et enseignants. Par contre, l’accès aux professionnels est inégal à travers la région. Chaque CSS ne dispose pas des mêmes ressources puisque des postes restent à combler dans différents endroits.

Au CSS de l’Estuaire, 65 éducatrices spécialisées sont déployées dans les écoles, dont quatre qui sont spécialisées dans le domaine du langage. Au CSS du Fer, c’est entre 125 et 130 éducatrices spécialisées qui sont dans les écoles et une seule a un mandat en langage.