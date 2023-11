Un tournoi en montagne russe pour les Voyageurs en volleyball féminin

Une journée en montagne russe, c’est en ce mots qu’a résumé l’entraîneur-chef des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles le deuxième tournoi de son équipe, samedi, au Saguenay.

La formation septilienne ne se l’est pas donné facile lors du deuxième rendez-vous de la saison de la Ligue collégiale du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord. Elle n’a connu la victoire qu’une fois en quatre matchs, perdant deux de ses duels en trois manches (match 2 de 3).

« On a eu de super beaux moments dans la journée contre de bonnes équipes (Chicoutimi et Jonquière), mais des moments beaucoup plus difficiles où on n’était pas en mesure de se sortir des mauvaises séquences », a fait savoir l’entraîneur Yan Savoie.

Pour la défaite en deux manches contre Alma, le pilote des Voyageurs parle d’un match moyen de son équipe, alors que les Jeannois ont très bien joué. « On doit leur donner le crédit, elles sont arrivées prêtes ».

Yan Savoie mentionne que la ligue est beaucoup plus balancée qu’auparavant. « On va retrousser nos manches et arriver plus fort et préparé au prochain tournoi (2 décembre à Baie-Comeau », a-t-il conclu.

L’équipe masculine des Voyageurs, toujours en volleyball, se rendra à Rimouski cette fin de semaine pour son deuxième tournoi de la section Québec/Chaudière-Appalaches.

Résultats des Voyageurs – 4 novembre 2023, Chicoutimi

Défaite (1-2) vs Jonquière (13-25, 29-27, 10-15)

Défaite (0-2) vs Alma (17-25, 23-25)

Victoire (2-1) vs Saint-Félicien (24-26, 25-18, 15-8)

Défaite (1-2) vs Chicoutimi (25-23, 17-25, 11-15)