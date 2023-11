Le Club de natation de Sept-Îles relève le défi de tenir une compétition provinciale

Le Club de natation de Sept-Îles (CNSI) a lancé sa saison de compétitions en grand en fin de semaine. Il a accueilli le Festival par équipe section Est, regroupant des clubs de la Côte-Nord, du Saguenay et de Gaspé.

L’organisation septilienne a levé la main quand aucun club ne s’est proposé pour tenir cette compétition.

« On s’est dit pourquoi pas », a lancé la responsable des communications du CNSI, Andrée-Anne Cormier. « C’est une grosse logistique, avec beaucoup de bénévoles. On s’occupait des repas et de la réservation des hôtels. »

Une cinquantaine de bénévoles, que ce soit comme officiels, chronométreurs, contrôleurs de virage, juge de nage et bien d’autres titres, en plus des membres du comité organisateur, ont assuré le bon déroulement du festival.

Pascale Turbide, ancien entraîneure-chef et toujours impliquée a sein du club, a exprimé sa gratitude et sa satisfaction d’un travail extraordinaire accompli par le comité.

« Un CA composé de gens merveilleux qui ont accepté de relever un défi sans trop en connaître les détails. Qui n’ont pas hésité à suivre plusieurs formations afin d’être à la hauteur de la tâche. Qui s’impliquent dans tous les sous-comités requis pour réaliser un championnat provincial. Qui ne comptent pas les heures qu’ils m’ont accordées pour mener à bien ce contrat. »

Pour les nageurs locaux, c’était tout un défi pour lancer leur saison. « Comme première compétition provinciale de la saison, c’est stressant pour des nageurs, motivant pour d’autres. Comme c’est un festival, il y a un beaucoup d’esprit d’équipe, ça crie », a fait savoir Mme Cormier.

Au total, ce sont 110 nageuses et nageurs, de 11 ans et plus, qui étaient du Festival par équipe section Est, du 3 au 5 novembre.

Les clubs participants étaient ceux de Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau, Gaspé, Alma, Chibougamau, Roberval et Saint-Félicien.

Résultats

En termes de résultats, le Club de natation de Sept-Îles, qui comptait 26 jeunes, a remporté 45 médailles lors des épreuves individuelles et sept pour les relais. Leelou Vollant s’est démarquée avec une récolte de quatre médailles d’or. Mérédith Boudreault est repartie avec cinq médailles, soit une d’or, trois d’argent et une de bronze.

« Nous avons eu droit à une compétition très excitante. Nos nageurs de Sept-Îles ont très bien performé avec plusieurs améliorations de temps significatives, et une impressionnante récolte de médailles. En tant qu’entraîneure, je suis très satisfaite des résultats individuels et des résultats d’équipe de relais. C’est un très bon début de saison pour le CNSI », a rapporté Audrey Scanlan.

Le Club les Cachalots de Port-Cartier, représenté par onze jeunes, a décroché neuf médailles, dont cinq par Léonie Fortin, qui s’est retrouvée quatre fois avec l’or au cou.

La prochaine compétition au calendrier pour les nageurs de la Côte-Nord en sera une régionale à Port-Cartier le 18 novembre.

Festival par équipe section Est

Médaillés du Club de natation de Sept-Îles

Mérédith Boudreault (1 or, 3 argent, 1 bronze)

Leelou Vollant (4 or)

Florence Turbide (1 or, 2 argent, 1 bronze)

Vincent Duchesne (2 argent, 2 bronze)

Raphaël Vachon (2 argent, 2 bronze)

Mylee Charette (3 argent)

Louis Beaulieu (1 argent, 2 bronze)

Héloïse Vachon (1 argent, 2 bronze)

Taylor Arsenault (1 or, 1 argent)

Mathilde Noël (1 or, 1 argent)

Cassandre Jauron-Bélanger (1 argent, 1 bronze)

Antoine Thibeault (2 bronze)

Soraya Filali (2 bronze)

Olivia Caron (1 argent)

Emmanuelle Caron (1 argent)

Audrey Sirois (1 argent)

Laurie Marcoux (1 bronze)

Édouard Tremblay (1 bronze)

Relais (4 or, 3 argent)

Médaillés du Club les Cachalots de Port-Cartier

Léonie Fortin (4 or, 1 argent)

Rosalie Tremblay (2 bronze)

Léane Essiembre (1 bronze)

Annabelle Paquin (1 bronze)

Relais féminin (1 argent, 1 bronze)