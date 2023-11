Élection partielle à Sept-Îles : résumé de la troisième semaine de campagne

Chaque semaine, le Nord-Côtier présente certains éléments qui ont retenu l’attention durant la campagne électorale à Sept-Îles. Voici le résumé de cette troisième semaine :

Photo de la semaine

Les grandes artères de Sept-Îles sont placardées d’affiches des candidats pour l’élection partielle du 12 novembre. Nicolas Dupont qui se présente dans le district de Mgr-Blanche pour occuper le poste de conseiller à créer des pancartes originales. C’est en utilisant un pochoir sur une pancarte à bois qu’il est arrivé à ce résultat. M. Dupont admet que cette idée ne vient pas de lui. Il l’a reprise de Marc Fafard qui lors de sa campagne à la mairie en 2009 avait fait de même. Le candidat au poste de conseiller dans Mgr-Blanche a fait trois affiches de ce type. Sur la photo, on aperçoit Nicolas Dupont (à droite) en compagnie de ses parents : Jean Dupont et Diane Bhérer.

Photo courtoisie.

Enjeu de la semaine

Les neuf candidats ont participé à un événement organisé par la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam le soir du 2 novembre. Chaque candidat a dû identifier le plus gros dossier économique à Sept-Îles. Mario Dufour, Éric Beaudry, Denis Miousse et Nunziato Garreffa ont ciblé le logement. Martial Lévesque et Patrick Hudon ont identifié la diversification économique. De son côté, Joey Thibault a parlé de la pénurie de main-d’œuvre. Marc Fafard a abordé le projet de H2 Green Steel. Mélanie Dorion veut stimuler le développement des PME.

Vu

NousTV a offert du temps d’antenne aux candidats à la mairie pour qu’ils puissent se présenter. Dans sa présentation, Mélanie Dorion a affirmé qu’elle était la première femme à se présenter à la mairie de Sept-Îles. Toutefois, il faut se rappeler qu’une femme s’est présentée à l’élection à la mairie en 2013. Il s’agissait de Linda Lachance.

Lu

« Je veux bien rester en retrait de la campagne électorale municipale, mais il ne faudrait pas m’interpeller directement », a écrit l’ex-maire Réjean Porlier, dans une publication sur sa page Facebook, après avoir été piqué au vif par une flèche envoyée par le candidat Martial Lévesque, durant un échange sur les ondes de Plaisir 94,1. M. Porlier a défendu la décision d’avoir retiré les élus des CA des corporations municipales.

Entendu

Lors de l’événement organisé par la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat-mak Mani-utenam, Éric Beaudry n’a pas eu la langue dans sa poche pour décrire la situation du logement à Sept-Îles actuellement. Il a dit : « On est dans la merde. On s’entend que ça ne va pas bien. »