L’OMH et ses partenaires distribuent pour près de 40 000 $ en cadeaux de Noël

Pour une quatrième année, l’Office Municipale d’Habitation (OMH) distribue des cadeaux à 179 enfants pour un total d’environ 40 000 $. L’objectif est de s’assurer que les enfants qui habitent les logements de l’OMH soient habillés chaudement pour l’hiver.

Le Noël de l’OMH se déroule ce dimanche à Sept-Îles.

Les enfants jusqu’à 12 ans reçoivent des bottes, des mitaines et des cadeaux. Les adolescents reçoivent un certificat cadeau pour choisir eux-mêmes leurs bottes en plus d’autres cadeaux comme des billets de cinéma.

« L’événement d’aujourd’hui c’est pas loin de 40 000 $ », annonce Guy Berthe, président du conseil d’administration de l’OMH de Sept-Îles.

La cause touche droit au cœur les donateurs et les bénévoles. La saison froide est arrivée et ce ne sont pas toutes les familles qui ont les moyens de se procurer des vêtements adaptés à la saison.

« Madame Villeneuve me racontait qu’un jeune marchait difficilement et c’était en raison de ses bottes trop petites. Les parents n’avaient pas les moyens d’avoir des bottes de la bonne grandeur pour les enfants », raconte M. Berthe.

Cette année, la distribution se fait un peu plus tôt qu’à l’habitude. Au fil des ans, les organisateurs ont constaté que le froid arrivait tôt et qu’il est plus facile de se procurer les vêtements en début de saison auprès des fournisseurs.

Généreuses contributions

Le Port de Sept-Îles et SFP Pointe Noire ont tous deux fait don de 10 000 $ pour l’achat des cadeaux.

Boutique le Chaperon Rouge et Chaussures Pop ont fourni au prix coûtant les vêtements.

« Aussitôt qu’on m’a demandé la première année, j’ai dit oui. Ça vient rejoindre mes valeurs », dit Kathy Roy, propriétaire du Chaperon Rouge.

« C’est une grosse mission, mais une belle mission ! Ça vaut la peine pour tous les sourires qu’on va voir pendant la distribution », ajoute-t-elle.

Le Ciné Centre a aussi contribué en ajustant les prix pour les cadeaux.

Un travail d’équipe

Depuis le mois de septembre, l’équipe est au travail pour mener à terme la mission du Noël de l’OMH.

La maison de la famille l’Envol donne de son temps pour contacter les familles et mesurer les pieds de chaque enfant.

Kathy Roy propriétaire du Chaperon Rouge, mesure les empreintes de pieds qui lui sont remises et commande les bottes pour chaque enfant.

Des gens s’affairent à l’emballage et préparation avant la distribution.

Par la suite, des bénévoles distribuent les cadeaux directement aux portes des familles.