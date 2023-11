Loisir et Sport Côte-Nord récompense ses artisans

Quelque 90 boursiers, une dizaine de lauréats, un peu plus de 50 000$ remis aux étudiants-athlètes nord-côtiers, c’est ce qui résume la 20e édition du Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord qui se tenait le 4 novembre au Centre des congrès de Sept-Îles.

Pas moins de 220 personnes étaient présentes à l’événement, occasion pour souligner l’implication, le dépassement, les efforts et les performances des sportifs nord-côtiers, mais aussi pour reconnaître l’apport de bénévoles et officiels. L’animation avait été confiée à Philippe LeBreux et Guillaume Dubé.

Pour l’édition 2023 du Gala, près de 100 dossiers ont soumis par vingt-deux associations régionales et clubs différents. C’est près du double d’organisation sportive par rapport à 2022.

Les grands lauréats de la soirée ont été, à titre d’Athlète féminin et masculin de l’année, en sport individuel, Audréanne Foster de (patinage artistique) et Machiel Talbot de Baie-Comeau (judo), et, en sport collectif, Marilou Pratte de Baie-Comeau (hockey) et Emmanuel Normand de Sept-Îles (curling).

Récompensé au Gala du RSEQ en mai dernier, le Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre en volleyball féminin benjamin est honoré cette fois par Loisir et Sport Côte-Nord comme « Équipe de l’année ».

Avec deux éditions des Jeux du Québec en 2023, il y a deux athlètes de la Côte-Nord qui reçoivent le Prix Alice Cloutier (éthique et valeurs sportives), soit Emma Turbide (Sept-Îles) en badminton pour le rendez-vous d’hiver à Rivière-du-Loup et Lili-Rose Pelletier (Baie-Comeau) en volleyball pour la Finale d’été tenue à Rimouski.

Loisir et Sport Côte-Nord, à travers les différentes bourses remises lors du Gala, en a aussi décernées à trois athlètes qui ont pris part à des compétitions multisports, soit à Élizabeth Lavoie de Fermont, qui a compétitionné en planche à neige aux Jeux du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu’à Leelou Vollant (natation) et Marley St-Onge (athlétisme) pour leur participation aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord à Halifax.

Tout comme pour le choix des récipiendaires du Prix Alice-Cloutier, la sélection pour les deux athlètes des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord s’est faite par l’équipe de mission en place.

L’événement se déplacera à Baie-Comeau l’an prochain pour une 21e édition le 2 novembre 2024.

Gagnants du 20e Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord

· Entraîneur de l’année : Richard Jauron/Curling/Sept-Île

· Officielle de l’année : Sébastien Moreau/Natation/Port-Cartier

· Administrateur bénévole de l’année – Cathy Vallée – Gymnastique – Baie-Comeau

· Prix du bénévolat Dollard-Morin – Volet régional – Myriam Tremblay – Les Escoumins

· Équipe de l’année – Balbuzard Benjamin Féminin de l’école Monseigneur-Labrie – Volleyball – Havre-Saint-Pierre

· Prix Alice-Cloutier : Lili-Rose Pelletier/Volleyball/Baie-Comeau + Emma Turbide/Badminton/Sept-Îles

· Athlète de l’année – Personne handicapée : Tristan Royer-Therrien/Baseball/Baie-Comeau

· Athlète masculin de l’année – Sport individuel : Machiel Talbot/Judo/Baie-Comeau

· Athlète féminine de l’année – Sport individuel : Audréanne Foster/Patinage artistique/Forestville

· Athlète masculin de l’année – Sport collectif : Emmanuel Normand/Curling/Sept-Îles

· Athlète féminine de l’année – Sport collectif : Marilou Pratte/Hockey/Baie-Comeau

Hommages

· Prix hommage : Milita Bujold/Curling/Baie-Comeau + Gervais Beaudin/Pétanque/Baie-Comeau

Bourses « Découverte » Côte-Nord (250$)

Justine Poirier/Cheerleading/Baie-Comeau

Élianna Bellavance/Patinage de vitesse/Baie-Comeau

Loïc Morin/Patinage de vitesse/Baie-Comeau

Raphaël Vachon/Triathlon/Sept-Îles

Mérédith Boudreault/Triathlon/Sept-Îles

Édouard Massé/Pétanque/Baie-Comeau

Élodie Bouchard/Pétanque/Baie-Comeau

Klara Simard/Patinage artistique/Baie-Comeau

Rafael Boudreau/Ski de fond/Sept-Îles

Élianna Bellavance/Ski de fond/Baie-Comeau

Vincent Lévesque/Vélo de montagne/Baie-Comeau

Anaïs Bélanger/Vélo de montagne/Baie-Comeau

Emmanuelle Caron/Natation/Sept-Îles

Derick Mathéo Fossi Ngongang/Soccer/Baie-Comeau

Cloé Desrosiers/Soccer/Baie-Comeau

Anna Gendron/Tir à l’arc/Sept-Îles

Justine Paquet/Hockey/Baie-Comeau

Élyan Dion/Natation artistique/Sept-Îles

Alexandre Jauron/Curling/Sept-Îles

Cayden Anderson/Athlétisme/St-Augustin

Kelly-Ann Tremblay/Gymnastique/Forestville

Édouard Lévesque/Natation/Baie-Comeau

Élise Bellerive/Karaté/Sept-Îles

Sidnie Driscoll/Athlétisme/Blanc-Sablon

Daphnée Gagnon/Ski alpin/Baie-Comeau

Vincent Dubé/Ski alpin/Pointe-Lebel

Lilianne Trottier/Judo/Baie-Comeau

Violette Pelletier/Basketball/Baie-Comeau

Zack Robinson/Basketball/Baie-Comeau

Ethan Nadeau/Karaté/Sept-Îles

Mercedes St-Onge/Golf/Uashat mak Mani-utenam

Cody Cormier/Volleyball/Sept-Îles

Maé Lachance/Volleyball/Sept-Îles

Maryon Belley/Ringuette/Sept-Îles

Samuel Roberge-Poitras/Judo/Baie-Comeau

Bourses « Espoir » Côte-Nord (550$)

Marilou Pratte/Hockey/Baie-Comeau

Rosemarie Therrien/Cheerleading/Baie-Comeau

Samuel Tremblay/Patinage de vitesse/Ragueneau

Julia Dufour/Patinage de vitesse/Baie-Comeau

Mya Ritchot/Natation/Port-Cartier

Even Quessy/Natation/Port-Cartier

Juliette Gagné/Pétanque/Baie-Comeau

Charles-Antoine Massé/Pétanque/Baie-Comeau

Élisabeth Martin/Vélo de montagne/Baie-Comeau

Anne-Julie Lajoie/Ski de fond/Baie-Comeau

Nicolas Pineault/Soccer/Baie-Comeau

Richard Gagné/Tir à l’arc/Sept-Îles

Victor Ouellet/Ski de fond/Baie-Comeau

Leyia Chiasson/Soccer/Sept-Îles

Emmanuel Normand/Curling/Sept-Îles

Angela Lemire/Gymnastique/Baie-Comeau

Rachel Côté/Natation artistique/Baie-Comeau

Vincent Beaulieu/Vélo de montagne/Baie-Comeau

Mary-Lune Baril/Cross-country/Baie-Comeau

Antoine Montigny/Baseball/Baie-Comeau

Florence Tremblay/Baseball/Baie-Comeau

Ting Hei Quddus Leung/Karaté/Sept-Îles

Maélie Larouche/Karaté/Sept-Îles

Machiel Talbot/Judo/Baie-Comeau

Julianne Morin/Ski alpin/Baie-Comeau

Vincent Larouche/Golf/Baie-Comeau

Jacob Morin/Ski alpin/Baie-Comeau

Antonia Rengifo Rengifo/Judo/Fermont

Kelly Drapeau/Basketball/Baie-Comeau

Félix Garneau/Basketball/Baie-Comeau

Louanne Aubin/Golf/Baie-Comeau

Heïdi Gauthier/Volleyball/Sept-Îles

Simon Scherrer/Volleyball/Sept-Îles

Livia Da Costa/Ringuette/Sept-Îles

Bourses « Athlète par excellence – Sport individuel et collectif – masculin et féminin » (550$)

Emmanuel Normand/Curling/Sept-Îles

Machiel Talbot/Judo/Baie-Comeau

Marilou Pratte/Hockey/Baie-Comeau

Audréanne Foster/Patinage artistique/Forestville

Bourse « Élite provinciale – volet relève » (900$)

Jacob Girard/Cross-country/Port-Cartier

Liam Simard/Athlétisme/Baie-Comeau

Audrey-Ann Vachon/Baseball/Uashat

Anaëlle Gagné/Hockey/Pointe-aux-Outardes

Sara-Anne Beaudin/Judo/Sept-Îles

Amélie Martin/Judo/Sept-Îles

Vincent Roberge-Poitras/Judo/Baie-Comeau

Sophie Lapointe/Judo/Port-Cartier

Elliot Tremblay/Athlétisme/Baie-Comeau

Maxim Lessard/Boxe/Sept-Îles

Bourses « Élite provinciale – volet élite » (1200$)

Mina Coulombe/Judo/Baie-Comeau

Audréanne Foster/Patinage artistique/Forestville

Marie-Ève Turcotte/Athlétisme/Baie-Comeau

Bourses « Élite provinciale – volet excellence » (1600$)

Zachary Lowe/Volleyball/Baie-Comeau

Charles Paquet/Triathlon/Port-Cartier

Participation aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (1500$)

Leelou Vollant/Natation/Uashat mak Mani-utenam

Marley St-Onge/Athlétisme/Uashat mak Mani-utenam

Bourse Lyne-Tremblay – Jeux du Canada (1500$)

Élizabeth Lavoie/Planche à neige/Fermont

Bourse Alice-Cloutier / Jeux du Québec (500$)

Lili Rose Pelletier/Volleyball/Baie-Comeau

Emma Turbide/Badminton/Sept-Îles