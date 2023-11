Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en badminton apprivoisent le double

Un seul des quatre duos des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en badminton a cheminé jusqu’aux éliminatoires du tournoi de double du circuit collégial de la conférence Centre-du-Québec qui se tenait dimanche à Sherbrooke.

Alexis Joseph et Noah Guillemette, qui évoluaient en division 2, ont accédé aux éliminatoires après avoir cumulé un dossier de trois victoires et une défaite en préliminaire. Ils ont enchaîné avec des gains en huitième, quart et demi-finale. Le duo septilien a toutefois baissé pavillon en finale contre la paire du Cégep de Victoriaville, en deux manches serrées, 18-21, 20-22.

En division 1, Jérémie Stea et Charles-Édouard Leclerc ont terminé troisième de leur pool en préliminaire, avec deux victoires et deux revers, un classement insuffisant pour une qualification au tableau des éliminatoires.

Le duo Sam Chenu/François Larivière (0v-3d) ainsi que celui de Pierre-Luc Denis/Charles Philippe (1v-2d) ont connu le même sort.

« Premier tournoi de double de l’année pour des nouvelles paires et première expérience de jeux en double pour plusieurs. Malgré les défaites, nos duos ont livré des matchs acharnés en remportant des échanges clés », a mentionné l’entraîneur Alex Couture, attribuant une mention spéciale à sa paire Joseph/Guillemette.

L’entraîneur explique que pour les nouveaux joueurs le jeu de double est complexe au niveau technique et stratégique.

« Ainsi, pour ce premier tournoi, nous visions davantage l’acquisition d’expérience plutôt que les résultats. »

Les prochains entraînements serviront notamment à peaufiner les coups techniques du double en vue du prochain tournoi, sous la même formule, le 26 novembre à Granby.