Les oppositions veulent des mesures structurantes dans la mise à jour économique

Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale espèrent que la mise à jour économique qui sera présentée dans moins de 48 heures par le gouvernement Legault apportera de bonnes nouvelles pour les personnes qui sont particulièrement mises à mal par l’inflation.

La mise à jour qui sera dévoilée mardi par le ministre des Finances, Eric Girard, ne devrait pas contenir de nouvelle aide ponctuelle généralisée, selon ce qu’a laissé entendre le gouvernement. Le premier ministre François Legault a cependant maintes fois évoqué l’idée d’une aide plus ciblée pour les gens qui sont particulièrement affectés par la hausse des prix et des taux d’intérêt.

Chez les oppositions, on souhaite que cette aide se matérialise en des programmes structurants qui viendront s’attaquer aux racines des problèmes du logement et du coût de la vie.

«Ce n’est pas juste des mesures ciblées que ça prend, c’est des mesures à long terme, des mesures structurantes, martèle la députée de Québec solidaire (QS) Christine Labrie. Envoyer des chèques, même si ce sont des chèques plus ciblés, ça ne règle pas le problème à long terme.»

En ce sens, QS demande au gouvernement de mieux régir les hausses de loyer et de rehausser le salaire minimum. Au Parti québécois (PQ), on propose de mettre en place un programme pour faciliter l’accès à la propriété, notamment en bonifiant le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, qui est actuellement de 1500 $.

«On espère que le gouvernement va faire preuve d’imagination, plutôt que de faire comme les derniers budgets et envoyer des chèques qui sont dépensés aussitôt reçus», affirme le député péquiste Joël Arseneau.

Du côté du Parti libéral (PLQ), on suggère d’éliminer la taxe de vente du Québec (TVQ) sur la construction de logements locatifs, ce qui ferait écho à des décisions similaires prises par d’autres provinces depuis que le fédéral a annoncé, en septembre, qu’il retirait la TPS sur ce type de constructions — M. Legault a déjà écarté cette idée, faisant valoir qu’elle coûterait trop cher et qu’elle ne serait pas nécessairement très efficace.

Le PLQ croit aussi qu’il serait pertinent de prolonger de six mois le congé parental en raison du manque de places dans les garderies.

«Dans ces temps d’incertitude économique, il est impératif que la CAQ se reprenne en main et fasse preuve de vision et de responsabilité», écrit le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, dans une déclaration écrite transmise à La Presse Canadienne.

Plus d’aide pour le logement

Au moment d’annoncer la date de sa mise à jour économique, il y a un mois, le ministre Girard a fait savoir que les questions du logement, de l’itinérance et de l’adaptation aux changements climatiques seraient au cœur de celle-ci.

On devrait donc en apprendre un peu plus mardi sur la façon dont Québec dépensera une première partie des 900 millions $ qui lui seront transférés au cours des cinq prochaines années par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction du logement.

Québec s’est engagé à doubler la somme, de sorte que 1,8 milliard $ seront investis pour construire des logements abordables au cours des cinq prochaines années.

Les détails de cette entente ne sont pas encore connus, mais déjà, les partis d’opposition veulent s’assurer que cette somme servira à la construction de logements sociaux.

«Il y a de l’argent qui nous revient du fédéral, enfin, mais il faut qu’il soit utilisé pour créer du logement social, note M. Arseneau. Au dernier budget, il y avait 1000 unités qui étaient prévues. Il en faudrait au moins 5000 par année, donc c’est important de mettre les bouchées doubles dans ce dossier-là, parce que les attentes sont grandes.»

«Quand je dis logement social, je veux dire du logement qui va rester abordable à perpétuité, contrairement à ce qui se fait avec certains programmes», renchérit Mme Labrie.

Dans son dernier budget, en mars, Québec avait réservé 650 millions $ pour construire et rénover 5250 logements sociaux via différents programmes.

Sous fond de négociations dans le secteur public

Le ministre Girard fera sa présentation au lendemain de ce qui aura été la première journée de grève du front commun intersyndical. Le front commun, qui est constitué de la CSQ, de la CSN, de l’APTS et de la FTQ, représente 420 000 travailleurs qui débraieront lundi, perturbant les activités des écoles, des établissements de santé et des cégeps.

Chez QS, Mme Labrie estime que la mise à jour économique serait un bon moment pour que le gouvernement rehausse son offre pour les travailleurs du secteur public.

«À la vitesse avec laquelle le dépôt gouvernemental a été rejeté dans les derniers jours, clairement, ça a été une insulte pour les travailleurs de l’État. Quand on regarde la hausse du coût de la vie, ils n’étaient pas du tout satisfaits. Puis bien honnêtement, je les comprends», souligne-t-elle.

Québec offre à l’ensemble des employés de l’État une augmentation de salaire de 10,3 % sur cinq ans, avec un montant forfaitaire de 1000 $ versé une seule fois, la première année. Il ajoute à cela une somme équivalant à 3 % réservée à des priorités gouvernementales liées à l’organisation du travail, soit des offres différenciées.

Les syndicats ont qualifié cette offre de «dérisoire», faisant valoir que l’augmentation de salaire de 10,3 % ne couvrira pas la hausse prévue de l’inflation — le gouvernement rejette cet argument, puisqu’il présente son offre comme l’équivalent de 14,8 % en incluant le 1000 $ et les offres différenciées.

Le PQ croit aussi que le gouvernement devrait offrir davantage aux travailleurs du secteur public.

«Si on continue de réduire leur capacité de faire face à l’inflation, au coût de la vie, c’est clair qu’on lance un signal extrêmement négatif, soulève M. Arseneau. Et à ce moment-là, comment peut-on espérer rebâtir le système de santé, le système d’éducation et, essentiellement, la fonction publique?»

Le dossier du financement des sociétés de transport en commun sera aussi suivi de près par les différentes formations politiques lorsque le ministre Girard présentera sa mise à jour mardi matin à Québec.