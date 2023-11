Le Husky cadet vivra sa première finale

Le programme du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles aura l’occasion d’ajouter une autre bannière de championnat à son palmarès. Sa formation cadette accède pour une toute première fois à la finale de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSEQ D3) en cinq saisons.

La troupe de l’entraîneur-chef Jean-Pierre Lord a disposé dimanche matin, en demi-finale, des Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien, par la marque de 39-38.

Ce fut toute une fin de rencontre. En avant 16-0, Sept-Îles a vu Saint-Félicien revenir au pointage, prenant même l’avance 30-16. Il restait près de 90 secondes au match quand le Husky s’est emparé d’une priorité d’un point (31-30). Les Faucons ont répliqué, menant 38-31 avec 31 secondes à faire.

Le Husky s’est emparé du match et de la victoire dans les derniers instants de la rencontre grâce à un touché de Shawn Adam, sur un jeu renversé, alors qu’il ne restait que 17 secondes à écouler au tableau, suivi d’une transformation réussie de deux points par Alexandre Mckinnon. Ce dernier a d’ailleurs fait parler son pied tout au long du match, plaçant régulièrement son équipe en bonne position sur le terrain.

« C’est beaucoup d’émotions, a dit Coach Lord. Ç’a été une game physique. C’est la première fois qu’on voyait les gars avec la rage et vouloir autant se battre pour l’équipe. Tout le staff d’entraîneurs est fier de l’équipe. »

Shawn Adam a conclu le match avec trois touchés. Alexandre Sergerie et Jérémy Maltais ont en chacun inscrit un.

Les Faucons n’avaient pas perdu cette saison avant ce revers.

Défaite amère

La veille, les juvéniles s’étaient inclinés 27-25 devant les Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau.

« On a bien commencé le match en menant 11-0 à la demie, mais on a fait des erreurs coûteuses en deuxième demie et ç’a été difficile aussi pour les unités spéciales », a résumé l’entraîneur Luc Turner.

Même si elle n’a pas baissé les bras, sa formation aura manqué de temps.

Outre la déception d’avoir perdu face à un adversaire sur lequel il avait eu raison deux semaines plus tôt, Coach Turner se disait aussi déçu pour les finissants de l’équipe qui en étaient à un vrai dernier match, même s’ils vivront le Jamboree de Québec en mai prochain.

« On apprend dans la défaite, dans l’adversité, pour grandir comme être humain », a-t-il mentionné.

Les points du Husky juvénile sont le résultat de touchés pour Théo Rushworth (16 verges par la passe – Adam Minier), Ezekiel Lejeune (course de 75 verges) et Adam Minier (course de 28 verges), de deux transformations de deux points, d’autant d’un point et d’un placement.

En défensive, trois joueurs ont cumulé plus de dix plaqués au total (solos + assistés), soit Alexandre Sirois (4+6), Guillaume Choquette Blaney (4+7, et un sac du quart) et Nathan Gaudreau (4+7).